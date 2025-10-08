"갑상선암도 암이더라"...진태현, 눈물의 투병 고백+66kg 채식 건강…

"갑상선암도 암이더라"...진태현, 눈물의 투병 고백+66kg 채식 건강관리 근황

[스포츠조선 김수현기자] 배우 진태현이 갑상선암 수술 후 감량 목표와 채식 식단으로 건강 회복에 나선 근황을 공개했다.

8일 진태현은 "아내와 함께 내년 마라톤 대회들을 준비하고 훈련하느라 정신 없이 지내고 있습니다"라고 털어놓았다.

진태현은 "다들 연휴 잘 보내고 계시죠? 휴일이 너무 길어서 누워만 있으면 큰일납니다 산책 조깅 조금씩 운동하시면서 즐거운 연휴 보내세요"라며 인사했다.

이어 "저는 올해 암수술로 인해 3개월 동안 고강도 훈련을 못한게 너무 속상합니다. 진짜 너무 속상해서 울기도 했습니다. 올해 싱글 도전이 가능했기에 몸이 아픈거보다 더 속상했습니다"라고 고백해 안타까움을 자아냈다.

그는 "그래도 수술 후 계속 장거리 조깅과 기본 훈련으로 이제 몸이 많이 올라왔습니다"라며 기쁜 소식을 전했다.


또 "마일리지가 너무 모자라서 올해는 10k,하프까지만 목표기록 도전을 해볼까 합니다"라면서 " 최선을 다해 몸 상태를 복구해보려 했지만 갑상선암도 암이라 천천히 가야겠습니다. 감기 코로나만 걸려도 우린 난리 잖아요"라 했다.

진태현은 "내년 동마까지 몸무게 66kg 언더 채식 위주 식단 건강관리 최선을 다할까 합니다"라며 "여러분 인생에 목표가 있는 게 얼마나 아름다운 일인지 달리기를 시작하세요"라 다짐과 함께 팬들에게도 건강을 강조했다.

한편, 진태현은 배우 박시은과 2015년 결혼했다. 2022년에는 출산을 20일 앞두고 유산을 겪는 안타까운 일을 겪었지만, 현재는 입양한 세 딸과 함께 가정을 이루고 있다.


또한 진태현은 지난달 24일 갑상선암 수술을 받으며 위기를 겪었다. 이후 진태현은 일주일 만에 러닝을 하는 등 건강한 근황을 공개해 많은 응원을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com

