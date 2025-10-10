[SC무비] "추석에는 역시 코미디?"…'보스', 개봉 7일만 170만 돌파…'어쩔수가없다'도 장기 흥행ing

기사입력 2025-10-10 09:09


[SC무비] "추석에는 역시 코미디?"…'보스', 개봉 7일만 170만 …
사진 제공=(주)하이브미디어코프, CJ ENM

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '보스'가 7일 연속 박스오피스 1위를 기록하며 개봉 7일 만에 손익분기점(170만 명)을 돌파했다.

9일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면, '보스'는 전날 17만 4277명을 동원하며 박스오피스 1위를 기록했다. 누적 관객수는 172만 9426명이다.

'보스'(감독 라희찬)는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 '양보'하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션이다. 지난 3일 개봉 이후 연일 박스오피스 정상을 지키며 이번 추석 연휴 극장가의 최고 흥행 강자에 등극했다.

2위는 같은 날 11만 2155명이 관람한 '극장판 체인소 맨: 레제편'이다. 누적 관객수는 151만 2525명이다. '극장판 체인소 맨: 레제편'(감독 요시하라 타츠야)은 전기톱 악마 '포치타'와의 계약으로 '체인소 맨'이 된 소년 '덴지'와 정체불명의 소녀 '레제'의 폭발적인 만남을 그린 작품으로, 후지모토 타츠키의 만화 '체인소 맨'의 인기 에피소드 '레제편'을 영화화했다.

이에 뒤이어 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'가 3위에 자리했으며, 10만 1121명의 관객을 동원했다. 누적 관객수는 244만 4430명이다. '어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 영화로, 지난달 24일 개봉 이후 장기 흥행 릴레이를 이어가고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장영란 남편, 400평 병원 접은 진짜 이유 "♥아내에 피해 갈까 늘 걱정" ('고은언니 한고은')

2.

윤유선 남편, '어금니 아빠' 사형 선고한 이성호 판사였다 "27년간 판사 재직" ('이숙캠')

3.

김종국, 꽁꽁 숨겼던 아내 실루엣 첫 공개…딱 봐도 여리여리 미인 체형[SC리뷰]

4.

강남, 11시간 달리다 쓰러졌다..."♥이상화 불쌍하고 대단해"

5.

김종국, 이럴거면 대유난 극비결혼 왜했나…프랑스 신혼여행 풀공개 "첫날부터 헬스장"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

장영란 남편, 400평 병원 접은 진짜 이유 "♥아내에 피해 갈까 늘 걱정" ('고은언니 한고은')

2.

윤유선 남편, '어금니 아빠' 사형 선고한 이성호 판사였다 "27년간 판사 재직" ('이숙캠')

3.

김종국, 꽁꽁 숨겼던 아내 실루엣 첫 공개…딱 봐도 여리여리 미인 체형[SC리뷰]

4.

강남, 11시간 달리다 쓰러졌다..."♥이상화 불쌍하고 대단해"

5.

김종국, 이럴거면 대유난 극비결혼 왜했나…프랑스 신혼여행 풀공개 "첫날부터 헬스장"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'가을야구 악몽 깬' 최원태 따뜻하게 안아준 강민호, WC 부진에도 믿고 기다려준 박진만 감독 '인자한 미소'[인천 현장]

2.

'악의제국' 옛말된지 오래, 양키스는 16년째 무관…'5할' 타율에도 고개숙인 저지의 토로 "더 잘하지 못해 미안해"

3.

'완전체 훈련 첫 공개' 안첼로티의 브라질, 상엄벌 등장!→메인 훈련은 '꽁꽁'...'SON바라기' 히샬리송은 동료들과 장난[현장에서]

4.

"프랑스를 5-0으로 꺾을 수 있었다" 'U-20 16강 탈락' 후 펑펑 눈물 쏟은 日의 정신승리? "판정 의혹"도 제기

5.

오승환에게 공 넘겨받은 클로저…1이닝 10구 퍼펙트 SV, 우승 마무리 본능 깨어난다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.