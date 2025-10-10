'5년 전 모친상' 조현아, "새아버지 성씨 따라 개명 결심"...진짜 가족이었다 (미우새)

[스포츠조선 김수현기자] 가수 조현아가 새아버지의 팔순 생신을 위해 송가인을 초대했다.

12일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 조현아가 송가인과 함께 새아버지의 팔순 생신 서프라이즈를 준비하는 모습이 공개된다.

앞서 조현아는 어머니가 병환으로 세상을 떠난 이후 새아버지와 함께 지내고 있는 일상을 공개해 모두의 가슴을 따뜻하게 했다. 조현아는 "친아버지가 5살 때 돌아가셨고 그 이후에 새아버지가 저를 키워주셨다. 제 꿈을 이루기 위해 많은 도움을 주셨다"라며 새아버지에게 감사한 마음을 전하기도 했다.

이날 방송에서는 조현아가 새아버지의 팔순을 맞아 깜짝 서프라이즈를 준비하는 모습이 그려질 예정이다. 조현아는 평소 가수 송가인의 열혈 팬인 새아버지를 위해 송가인과의 만남을 몰래 계획했다. 조현아는 절친인 송가인과 미리 만나 서프라이즈 작전을 짜며 母벤져스의 기대를 한껏 높였다.

송가인이 팔순 잔치 장소에 미리 숨어있다가 깜짝 등장하기로 한 것. 또한 조현아는 새아버지의 팔순을 위해 요트를 통째로 대관하는 '통 큰 효도 플렉스'를 선보였다. 특히, 요트의 한 공간을 아빠만을 위한 특별한 공간으로 변신시켰는데, 조현아가 준비한 특별한 공간의 정체는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.


새아버지의 생일을 늘 어머니와 함께했던 과거와 달리, 조현아와 아버지가 둘이서 팔순을 보내게 됐다. 조현아는 "어머니가 생전에 나중을 대비해 미리 남겨둔 게 있었다"라며 그것에 얽힌 이야기를 고백해 모두의 마음을 울렸다. 또한 조현아가 새아버지의 성을 따라 이 씨로 성을 바꾸려고 했던 일화도 공개돼 모두를 깜짝 놀라게 했다.

한편, 송가인은 요트 뒤편에 숨어있다가 노래를 부르며 깜짝 등장해 분위기를 한껏 끌어올렸다. 송가인이 같은 배에 타고 있으리라고는 상상조차 못 한 새아버지는 송가인을 보자마자 역대급 반응을 보였다. 이를 지켜보던 MC들 역시 "아버지의 이런 표정은 처음 보는 표정이다"라며 놀라움을 숨기지 못했다. '송가인 바라기' 아버지를 위한, 어디서도 보지 못한 '국보급 보컬' 송가인, 조현아의 듀엣 무대까지 최초 공개돼 현장을 후끈 달아오르게 했다는 후문이다.

'송가인 열혈 팬' 조현아 새아버지와 송가인의 역대급 서프라이즈 만남은
12일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.

