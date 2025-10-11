딘딘, 업계 저격후 또 소신발언.."연예인이라고 돈 쓸어담는 줄 아냐"(워크맨)

최종수정 2025-10-11 06:36

딘딘, 업계 저격후 또 소신발언.."연예인이라고 돈 쓸어담는 줄 아냐"(…

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 딘딘이 또 한 번 유쾌한 사이다 발언으로 웃음을 자아냈다.

10일 유튜브 채널 '워크맨'에는 "긴급) 족발 시키신 분 찾습니다!!ㅣ레전드 배달 알바ㅣ워크맨ㅣ이준"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 이날 이준은 서울 상암동 일대에서 직접 배달 아르바이트에 도전했다.

오토바이를 타고 도로에 나선 이준은 교통 체증과 빡빡한 시간 안배, 배달 위치 확인 등 실전 업무에 당황한 모습을 보였다. 특히 그는 6시간 동안 총 6건의 배달을 완료했지만, 기름값을 제외한 실 수입은 고작 1만 원에 그쳐 현실적인 배달 노동의 어려움을 실감케 했다.

이준은 "신호 다 지키고, 기름 넣고 하니까 마이너스다. 이익이 안 난다"며 절망했고, 절친한 가수 딘딘에게 전화를 걸어 "5시간 일했는데 천 원 벌었다"고 하소연했다. 이에 딘딘은 "진짜 힘들구나"라며 공감하면서도 "근데 형, 신호 위반하면 바로 나락 간다"며 웃음을 자아냈다.


딘딘, 업계 저격후 또 소신발언.."연예인이라고 돈 쓸어담는 줄 아냐"(…
이날 영상에는 추석을 맞아 이준이 '워크맨' 제작진 사무실을 방문한 모습도 담겼다. MC인 이준은 먼저 도착해있던 게스트 딘딘을 보고 "뭐야?"라며 당황했고, 딘딘은 "이준 다 들어내라. 저 억지 텐션 다 날려라"고 농담을 치며 티격태격 케미를 보였다.

특히 딘딘은 고생하는 제작진들을 보며 "에너지 드링크를 두 개씩 먹고 있다"고 언급하자, 이준은 "네가 뭐 좀 해줘라"며 농을 던졌다. 이에 딘딘은 "내가 에너지 드링크 보내주겠다"고 응했고, 이준도 "그럼 나도 보내줄게"라고 화답했다.

이때 제작진이 "돈으로 달라, 다섯 장이면 된다"고 장난치자, 이준은 "5만 원?"이라고 되물었고, 제작진은 "50만 원? 아니면 인당 50원?"이라며 웃음을 유도했다. 이를 지켜보던 딘딘은 "여기 제작진들 화폐 개념이 없다. 연예인이 돈을 막 쓸어담는 줄 아냐. 50만 원 얘기하고 있다"며 촌철살인을 날려 현장을 초토화시켰다.


딘딘, 업계 저격후 또 소신발언.."연예인이라고 돈 쓸어담는 줄 아냐"(…
앞서 딘딘은 지난 8월에도 '워크맨'에 출연해 이준과 함께 카페 아르바이트에 도전한 바 있다. 당시 설거지 담당으로 투입된 그는 "(설거지통에) 빨대 넣지 마라", "블렌더 썼으면 헹궈서 넣어라"며 사수에게도 호통을 칠 만큼 능숙한 모습을 보여 이준을 놀라게 했다.


이준이 당시 지점장에게 "월 1,000만 원은 벌지 않냐"고 묻자, 딘딘은 "연예인들은 이게 문제다. 화폐 가치에 개념이 없다. 슈퍼카 타고 다니고, 제니 침대 쓰니까 정신이 나간다"며 거침없는 입담으로 일침을 가하기도 했다.

해당 영상이 공개된 후 네티즌들은 "딘딘 진짜 사이다 대박", "딘딘 입담이 영상 살렸다", "현실감 있는 조언에 속이 시원" 등 뜨거운 반응을 보이며 그의 발언에 공감을 보냈다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구성환, 백반증 부위 점점 넓어져 심각.."털이 다 하얗게 돼" ('나혼산')

2.

이서진, 父에 쫓겨날 뻔한 과거 고백 "뉴욕서 귀 뚫었더니 쳐다도 안 봐" ('비서진')

3.

'비혼모' 사유리, 子 출산 5년만 인생 2막 연다…번역 작가 데뷔 "너무 힘들어"

4.

윤민수, 이혼한 전처와 동거 마무리..이사 2주 앞두고 공유가구 분할(미우새)

5.

31세 손연재, 72억 신혼집 최초 공개..18개월 子에 거실 양보, 운동방→드레스룸 있다(편스토랑)

연예 많이본뉴스
1.

구성환, 백반증 부위 점점 넓어져 심각.."털이 다 하얗게 돼" ('나혼산')

2.

이서진, 父에 쫓겨날 뻔한 과거 고백 "뉴욕서 귀 뚫었더니 쳐다도 안 봐" ('비서진')

3.

'비혼모' 사유리, 子 출산 5년만 인생 2막 연다…번역 작가 데뷔 "너무 힘들어"

4.

윤민수, 이혼한 전처와 동거 마무리..이사 2주 앞두고 공유가구 분할(미우새)

5.

31세 손연재, 72억 신혼집 최초 공개..18개월 子에 거실 양보, 운동방→드레스룸 있다(편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장에서]역사적인 날 고립된 '손톱' 손흥민, 슈팅 제로→63분만에 교체…벤치에서 수건으로 얼굴을 감쌌다

2.

[브라질전 속보]'괴물' 김민재마저 치명적 패스 미스! 49분만에 4골 헌납한 홍명보호(후반 10분)

3.

"월클 7번 대충돌" 손흥민VS비니시우스 성사, 히샬리송은 벤치…축구강국 브라질 '한글 라인업' 공개[브라질전 현장라인업]

4.

'쏘니 형, 미국은 왜 갔어?' 동생 투정에 활짝 웃은 손흥민, 히샬리송과 훈훈한 재회[상암 현장]

5.

[브라질전 현장라인업]"차범근→홍명보 넘었다" 손흥민, 선발 출격 '137G 새역사', 이재성 '100G' 센추리클럽 가입…김민재→이강인, '삼대장' 최정예 총 출동

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.