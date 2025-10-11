'기안84 동생' 타망, 공식 후원 받는다.."한국어 교육과 생활비 지원"

기사입력 2025-10-11 06:31


'기안84 동생' 타망, 공식 후원 받는다.."한국어 교육과 생활비 지원…

[스포츠조선 조윤선 기자] '기안84 동생' 네팔 소년 타망이 공식적인 후원을 받게 됐다.

최근 국제 구호 개발 NGO 월드쉐어는 MBC '태어난 김에 세계일주' 시즌4(이하 '태계일주')에 출연해 기안84와 인연을 맺은 타망을 위해 한국어 교육과 생활비 지원 등을 할 예정이라고 밝혔다.

월드쉐어는 '태계일주' 방송 이후 지난 6월부터 네이버 해피빈과 홈페이지를 통해 타망을 비롯한 네팔 고산 지역 아동들을 위한 한국어 교육 및 생활 지원을 위한 캠페인을 진행해 왔다. 오는 11월에는 타망에게 한국어 교육비와 생활비를 직접 전달할 계획이다.

타망은 14세 때부터 포터(짐꾼)로 일하며 가족의 생계를 책임졌다. 관광 비수기에는 건설 현장에 나가며 근근이 생활을 이어갔고, 최근에는 '태계일주' 방송을 통해 알게 된 현지 코디네이터 검비르의 도움으로 카트만두의 한식당에서 숙식을 해결하며 생계를 책임지고 있다. 그는 "식당 청소와 막내 일, 웨이터를 하고 있다. 내겐 일을 배울 수 있다는 게 가장 크다"며 "부모님이 편찮으셔서 카트만두에 온 것도 있다. 집에서 돈을 벌 수 있는 사람이 없어서 내가 더 벌어야 한다"고 털어놨다.

월드쉐어 측은 "타망이 낯선 타지에서 건강하게 생활하고, 안정적으로 학업을 지속할 수 있도록 한국어 학원 등록과 통장 개설 등 정착 지원과 지속적인 소통을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.


'기안84 동생' 타망, 공식 후원 받는다.."한국어 교육과 생활비 지원…
이어 "날 이렇게 도와주신 후원자님들에게 정말 감사드린다. 여러분의 응원과 지원이 내게 큰 힘이 되고 정말 행복하다. 이렇게 아낌없이 도와주신 후원자님들께 진심으로 감사드린다"며 고마움을 전했다.

한편 타망은 라이와 함께 최근 종영한 MBC 에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'를 통해 한국을 방문해 다시 한번 화제를 모았다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구성환, 백반증 부위 점점 넓어져 심각.."털이 다 하얗게 돼" ('나혼산')

2.

이서진, 父에 쫓겨날 뻔한 과거 고백 "뉴욕서 귀 뚫었더니 쳐다도 안 봐" ('비서진')

3.

'비혼모' 사유리, 子 출산 5년만 인생 2막 연다…번역 작가 데뷔 "너무 힘들어"

4.

윤민수, 이혼한 전처와 동거 마무리..이사 2주 앞두고 공유가구 분할(미우새)

5.

31세 손연재, 72억 신혼집 최초 공개..18개월 子에 거실 양보, 운동방→드레스룸 있다(편스토랑)

연예 많이본뉴스
1.

구성환, 백반증 부위 점점 넓어져 심각.."털이 다 하얗게 돼" ('나혼산')

2.

이서진, 父에 쫓겨날 뻔한 과거 고백 "뉴욕서 귀 뚫었더니 쳐다도 안 봐" ('비서진')

3.

'비혼모' 사유리, 子 출산 5년만 인생 2막 연다…번역 작가 데뷔 "너무 힘들어"

4.

윤민수, 이혼한 전처와 동거 마무리..이사 2주 앞두고 공유가구 분할(미우새)

5.

31세 손연재, 72억 신혼집 최초 공개..18개월 子에 거실 양보, 운동방→드레스룸 있다(편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장에서]역사적인 날 고립된 '손톱' 손흥민, 슈팅 제로→63분만에 교체…벤치에서 수건으로 얼굴을 감쌌다

2.

[브라질전 속보]'괴물' 김민재마저 치명적 패스 미스! 49분만에 4골 헌납한 홍명보호(후반 10분)

3.

"월클 7번 대충돌" 손흥민VS비니시우스 성사, 히샬리송은 벤치…축구강국 브라질 '한글 라인업' 공개[브라질전 현장라인업]

4.

'쏘니 형, 미국은 왜 갔어?' 동생 투정에 활짝 웃은 손흥민, 히샬리송과 훈훈한 재회[상암 현장]

5.

[브라질전 현장라인업]"차범근→홍명보 넘었다" 손흥민, 선발 출격 '137G 새역사', 이재성 '100G' 센추리클럽 가입…김민재→이강인, '삼대장' 최정예 총 출동

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.