슈, 도박 논란 후 BJ '노출' 사실은..."전세금 때문, 선택권 없었…

기사입력 2025-10-11 07:07


[스포츠조선 김준석 기자] S.E.S. 출신 가수 슈가 전세금 문제로 BJ 활동을 시작한 사연과 함께 '노출 논란'에 대해 직접 입을 열었다.

10일 슈의 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에는 '[재편집본] 논란의 그 사건… 오늘 다 말하겠습니다(최초공개)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

슈는 "예전에 한 차례 올렸다가 신중하지 못한 부분이 있어 내렸던 0화 영상을 조금 더 세심하게 다듬어 다시 공개하게 되었다"며 "그동안 제 이야기를 궁금해하셨던 분들이 많았다. 그 첫 마음을 담아 조심스럽게 꺼낸 이야기"라고 밝혔다.

영상 속 슈는 상습도박 사건 이후의 삶, 가족 문제, 그리고 BJ 활동을 시작하게 된 이유까지 담담히 털어놨다.

그는 "전세금 돈을 줘야 하는 상황에 BJ 섭외가 들어왔다. 그때 나에게는 선택권이 없었다. 그 계약금으로 해결해야 할 일이 있었다"고 말했다.

이어 "나는 그저 팬들과 소통하는 방송을 만들고 싶었다. 그런데 그 방송이 그렇게 나올 줄 몰랐다"며 '노출 논란'에 대해서도 솔직히 해명했다.

슈는 "당시 한창 트렌드가 컷아웃이라 입었는데, 잘못 보여졌다. 정말 후회했다"며 "별풍선을 받는 것도 아닌데 기사들이 너무 안 좋게 나왔다"고 덧붙였다.

그는 또 "도박은 잘못된 선택이었다. 세상 물정도 모르고 손을 대서 이렇게 망가졌다"며 "지금이라도 솔직하게, 그리고 조심히 살고 싶다"고 고백했다.


슈의 전 남편 임효성도 영상에 등장해 "별거 중이던 시절, 빚이 2억 5000만 원 있다는 연락을 받았다. 은퇴 후 돈벌이도 시원찮을 때였지만 2억 8000만 원을 만들어 보냈다"고 밝혀 안타까움을 더했다.

