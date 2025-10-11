장윤정, '120억家'·'장회장'인데...♥도경완 "너무 불쌍해" ('두…

|
|
|
|
[스포츠조선 정안지 기자] 도경완이 아내 장윤정을 향해 "불쌍하다"며 안쓰러운 마음을 드러내 그 이유에 궁금증을 자아냈다.
도경완은 '당신은 어떤 배우자인가'라는 질문에 "나는 손이 많이 가는 사람"이라고 했다. 또한 장윤정은 '지금 결혼 생활은 어떠냐'는 질문에 "'쉽지만은 않다'라는 건 확실한 것 같다"고 솔직하게 털어놨다. 이어 부부는 '다시 태어난다면 결혼 하실 거냐'는 질문에 한 숨만 내쉰 채 답을 하지 못했다.
또한 도경완은 자신만 알고 있는 장윤정의 모습을 털어놓으며 "어느 날 장윤정을 봤는데 좀 불쌍하다"며 아내를 향한 안쓰러운 마음도 털어놨다.
|
한편 '대놓고 두 집 살림'은 연예계 대표 부부들이 한적한 시골 마을에 두 집을 차려 함께 살아보는 리얼 동거 관찰 예능이다. '부부 사이 리셋 실험'이라는 신선한 설정 아래, 유쾌하면서도 현실적인 감정선이 전해질 예정이다.
첫 회에는 홍현희·제이쓴, 장윤정·도경완, 그리고 장동민이 출연해 예측불가의 케미를 보여줄 예정이다. '대놓고 두 집 살림'은 10월 21일 오후 8시 50분 JTBC에서 첫 방송된다.
anjee85@sportschosun.com