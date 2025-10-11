김수지 아나 "출산휴가보다 키 차이 더 화제"…유쾌한 퇴장

|
[스포츠조선 김준석 기자] MBC 김수지 아나운서가 출산을 앞두고 '뉴스데스크' 마지막 방송을 마쳤다.
그는 진심 어린 작별 인사와 함께, '키 차이'로 웃음을 자아내며 퇴장까지 유쾌하게 마무리했다.
방송 직후 그는 자신의 SNS를 통해서도 "출산휴가에 들어간다는 것보다 선배와의 키 차이로 더 큰 충격을 드린 것 같은 오늘의 뉴스"라며 웃픈 소감을 남겼다.
함께 공개된 사진에는 '뉴스데스크' 진행석에서 선배 아나운서와 나란히 선 김수지의 모습이 담겼다.
예상치 못한 '키 차이 포즈'가 누리꾼들의 폭소를 유발했다.
김수지는 "작년 연말부터 봄까지 쏟아지는 뉴스를 소화하느라 벅찼지만, 그 안에서도 많이 배려받으며 근무했다"며 "4개월의 출산휴가 역시 그런 배려 덕분이다.무엇 하나 당연하게 여기지 않으려 머리에 힘 꽉 주고 있다. 이제 제가 마주할 새로운 세계를 잘 배우고 씩씩하게 돌아오겠다"고 전했다.
누리꾼들은 "출산 앞두고 끝까지 멋졌다", "키 차이 멘트까지 센스 만점", "건강한 출산 후 뉴스데스크 복귀 기다릴게요" 등의 응원을 보내며 훈훈한 반응을 보였다.
한편, 김수지 아나운서는 2022년 가수 한기주와 결혼했다. 출산 후 '뉴스데스크' 앵커로 복귀할 예정이다.
narusi@sportschosun.com