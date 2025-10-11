'주진모♥' 민혜연, 옷장에 '명품 D사' 한가득...청담 병원장의 럭셔…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 주진모의 아내 의사 민혜연이 럭셔리 룩을 선보였다.
그는 "페이 닥터로 다른 병원에서 근무를 할 때는 출퇴근도 하고 옷도 잘 차려 입고 그때는 매일 매일 전날 무슨 옷 입을 지 미리 다 생각을 해놓고 가방과 신발까지 싹 맞췄다"면서 "오히려 내 병원이 되니까 맨날 슬리퍼다. 가방도 잘 안 바꾸고 매일 에코백 메고 다닌다"며 웃었다.
명품 D사 반소매 탑에 쇼츠를 착용한 민혜연은 "약속 있는 토요일이다. 캐주얼하게 입어봤다"며 깔끔한 스타일의 캐주얼 룩을 선보였다.
|
또한 민혜연은 "싱글일 때 친구랑 유럽 여행가서 산 원피스다. 8년 정도 됐다"면서 원피스 자태도 뽐냈다. 그는 "올해 말이나 내년 초에 집 인테리어 공사를 다시 하려고 한다. 겸사 겸사 옷장 정리 중인데, 이 옷을 꺼내 입은 지가 3,4년 된 것 같다"면서 "3,4년이 지나도 막상 입으니까 예쁘다. 그러니까 버릴 수 있는 옷이 없다"며 맥시멀리스트의 그럴듯한 핑계는 웃음을 자아냈다.
민혜연은 "옷장은 터져가고 있는데 사기만 하고 버리질 않아서 이것도 입어보고 마음에 안 들면 '버려야지' 이랬는데 입고 나왔다"면서 "한번씩 입어보고 더 손이 안 가면 처분할 예정"이라고 밝혔다.
이후에도 민혜연은 몸매라인이 드러나는 원피스부터 화려한 패턴의 원피스 등 다양한 스타일링을 선보여 눈길을 끌었다.
