박영규, 양악·코 성형한 '미달이' 김성은에 "옛날 얼굴이랑 똑같진 않아…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박영규가 '미달이' 김성은을 오랜만에 만났다.
10일 유튜브 채널 '박영규 습격사건'에서는 '영규의 하루 (ft. 순풍 미달이, 브이로그, 건강루틴, 노래루틴)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
박영규는 "너 옛날에는 개구쟁이였고 '어떻게 세상에 저런 애가 다 있어?' 이런 생각을 했다"며 "유튜브를 처음 하면서 가까운 사람 중에 가장 먼저 만날 사람이 누구일까 많이 생각했다. 넌 드라마에서 딸이지만 실제 내 딸 같은 느낌보다 더한 기억이 있다. 그래서 아빠가 우리 미달이하고 첫 만남을 해야 일이 잘 될 거 같았고 구독자들도 반가워해 줄 거 같았다"고 김성은을 초대한 이유를 밝혔다.
박영규는 '순풍산부인과' 촬영 당시 김성은의 모습을 똑똑히 기억하고 있었다. 박영규는 김성은에게 "녹화하는 날 밤에 잤다. 피곤하니까. 다른 사람이 깨우면 칭얼대는데 내가 깨우면 벌떡 일어났다"며 "미달이라는 캐릭터가 그냥 너 자체였다. 네가 갖고 있는 천성 같은 느낌이 들었다. 엄마한테 하던 그대로 한 거 아니냐"고 물었다.
이에 김성은은 "신기한 게 내면에 그런 모습이 있었을 거라 생각한다. '순풍산부인과' 전에 연기학원을 2년 다녔다. 너무 내성적이고 소극적이어서 친구도 잘 못 사귀고 자기 표현도 잘 못했다. 근데 집에서는 애가 활발하고 노래 해보라 하면 밥상 위에 올라가서 사이다 병에 숟가락 꽂아서 노래했다"며 "근데 대외적으로는 친구를 못 사귀니까 연기학원을 다녔다"고 털어놨다.
김성은은 '순풍산부인과'가 인기를 끌면서 친구들에게 놀림을 당하기도 했다고. 박영규 역시 이를알고 있었다. 박영규는 "너 그때 괴로웠다며. 친구들 만나면 친구들이 '미달이'다 하면서 너 이상한 애라고 놀렸다더라"라고 걱정했다.
김성은은 "제일 많이 들었던 건 '너네 아빠 어디 있냐'였다. 요즘도 '너네 아빠 저기 나와서 네 얘기하더라' 한다. 하교하고 집에 가는 길이면 애들이 '장인어른 왜 그러세요 진짜' 하면서 놀렸다"며 "그때는 마음이 너무 힘들었다. 학창시절에 계속 지속이 됐다"고 털어놨다.
