'오늘 결혼' 곽튜브, 14kg 감량 후 완벽한 '턱시도 핏'..아내 임…

이게은 기자
기사입력 2025-10-11 19:23
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'218cm' 최홍만, '165cm' 女와 썸 고백..."열 분이 이상형 듣고 대시해" ('전참시')
김수지 아나 "출산휴가보다 키 차이 더 화제"…유쾌한 퇴장
구성환, 살 쪄 백반증도 번졌다더니...고1 '늘씬+훈훈' 반전 비주얼
빌리 아일리시, 관객에 끌려가 넘어져..바리케이드 사고 아찔
백지영, '살림남' 하차 확정…후임 MC는 아직 미정
아니 거기서 후라도가 왜 나와? 어? 김성욱 쾅! 9회말 대반전 끝내기! SSG 4-3 삼성 제압 → 1승 1패로 대구행 [준PO2]
'KKKKKK' KBO 최초 기록 쓰고도 3⅓이닝 조기 강판…왜?[준PO 현장]
후라도가 9회말에 왜 나왔나! → 끝내기 홈런을 맞다니.. 박진만 감독 설명은 [준PO2]
[K리그2]'승격전쟁' 다운 혈투, 이랜드가 웃었다...'변경준 극장골' 김포 1대0 제압 '5위 도약'
2년전 SSG를 울렸던 남자가 끝내기 홈런을 선물했다 "그동안 죄송했어요"[준PO 히어로]