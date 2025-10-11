풍자, 22kg나 뺐는데..면전서 몸평 들었다 "너무 뚱뚱해"

기사입력 2025-10-11 20:41


풍자, 22kg나 뺐는데..면전서 몸평 들었다 "너무 뚱뚱해"

[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 풍자가 면전서 악플(?)을 받았다.

10일 '스튜디오 수제' 채널에는 '또간집' 86화가 공개됐다.

이날 풍자는 음식을 기다리다 이사 중 생긴 에피소드를 전했다. 풍자는 "집에 이사를 하고 있는데, 설치하러 오신 한 분이 나한테 'TV 나오는 사람 풍자인 줄 알았는데, 아유 그 사람 너무 뚱뚱하더라'라고 하더라"라며 웃음을 터트렸다.


풍자, 22kg나 뺐는데..면전서 몸평 들었다 "너무 뚱뚱해"

풍자, 22kg나 뺐는데..면전서 몸평 들었다 "너무 뚱뚱해"
이어 "근데 내가 거기다가 '저 맞다'라고 할 수 없지 않나. 근데 마지막에 아신 것 같다. 어떤 분이 '너무 팬이에요'라고 하셨는데, 그걸 보고 마지막에 급하게 인사하시고 도망가듯 가셨다"라고 덧붙였다.

한편 풍자는 최근 22kg나 감량해 화제를 모았다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'故조민기 아내' 김선진, 7년만 눈물의 방송 출연 "옛 생각나, 샵 운영하며 지내"

2.

'오늘 결혼' 곽튜브, 14kg 감량 후 완벽한 '턱시도 핏'..아내 임신까지 겹경사

3.

'신민아♥' 김우빈, 또 미담 터졌다 "신인 배우에게 용돈 챙겨줘"

4.

'주진모♥' 민혜연, 옷장에 '명품 D사' 한가득...청담 병원장의 럭셔리 'OOTD' ('의사 혜연')

5.

박영규, 양악·코 성형한 '미달이' 김성은에 "옛날 얼굴이랑 똑같진 않아"

연예 많이본뉴스
1.

'故조민기 아내' 김선진, 7년만 눈물의 방송 출연 "옛 생각나, 샵 운영하며 지내"

2.

'오늘 결혼' 곽튜브, 14kg 감량 후 완벽한 '턱시도 핏'..아내 임신까지 겹경사

3.

'신민아♥' 김우빈, 또 미담 터졌다 "신인 배우에게 용돈 챙겨줘"

4.

'주진모♥' 민혜연, 옷장에 '명품 D사' 한가득...청담 병원장의 럭셔리 'OOTD' ('의사 혜연')

5.

박영규, 양악·코 성형한 '미달이' 김성은에 "옛날 얼굴이랑 똑같진 않아"

스포츠 많이본뉴스
1.

아니 거기서 후라도가 왜 나와? 어? 김성욱 쾅! 9회말 대반전 끝내기! SSG 4-3 삼성 제압 → 1승 1패로 대구행 [준PO2]

2.

후라도가 9회말에 왜 나왔나! → 끝내기 홈런을 맞다니.. 박진만 감독 설명은 [준PO2]

3.

2년전 SSG를 울렸던 남자가 끝내기 홈런을 선물했다 "그동안 죄송했어요"[준PO 히어로]

4.

후라도 9회 깜짝 등판, SSG는 예상하고 있었다 "준비한대로 됐다"[승장 일문일답]

5.

'가을 DNA' 깨웠다, 신들린듯 2홈런 포함 4안타 3타점, 에이스는 7이닝 무실점 완벽투[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.