민효린, ♥태양과 함께한 깜짝 근황..무한 공백기 속 여전히 아름다워

최종수정 2025-10-12 10:44

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 민효린의 반가운 근황이 포착돼 화제를 모으고 있다.

12일 온라인 커뮤니티에는 그룹 빅뱅 태양과 민효린 부부의 다정한 투샷이 공개됐다. 공개된 사진은 지난 10일 열린 포토그래퍼 목정욱의 결혼식에서 촬영된 것으로, 검은색 커플룩을 입은 두 사람은 신랑과 함께 인증샷을 남기며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

특히 결혼과 출산 이후 긴 공백기를 가지고 있는 민효린의 오랜만의 외출에 팬들의 관심이 집중됐다. 현재 아들 육아에 전념하며 활동을 쉬고 있는 가운데서도 변함없는 미모를 자랑해 눈길을 끌었다.

이를 본 팬들은 "여전히 예쁘다", "태양 손에 결혼반지라니", "여전히 예쁜 부부", "이렇게라도 민효린 보게 돼 기쁘다" 등 다양한 반응을 보였다.

민효린은 2018년 그룹 빅뱅 멤버 태양과 결혼해 2021년 아들을 품에 안았다. 2019년 영화 '자전차왕 엄복동' 이후 활동을 쉬며 현재는 육아에 집중하고 있다.

