잘생겼던 황희태 굴욕..."누구세요?" 30kg 찌더니 박명수도 못 알아봤다

기사입력 2025-10-12 17:36


잘생겼던 황희태 굴욕..."누구세요?" 30kg 찌더니 박명수도 못 알아…

[스포츠조선 김수현기자] 강렬한 유도 실력으로 주목받았던 황희태 감독이 30kg 체중 증가로 전혀 다른 모습으로 등장, 모두를 놀라게 했다.

12일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 2003년 세계유도선수권대회 금메달에 이어 아시안게임 2연속 금메달을 단 대한민국 유도 국가대표팀 감독 황희태가 뉴보스로 등장했다.

은퇴 후 지도자로 활약하고 있는 황희태 감독은 파리올림픽에서 올림픽 최초 첫 동메달 획득을 이뤄냈다고. 황희태 감독은 "저는 3대가 760kg다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

전현무는 스튜디오에 100kg가 있다며 현재 몸무게가 100kg 정도라는 정호영을 지독했고 황희태 감독은 아기를 안듯 정호영을 들고 스쿼트를 선보였다.

2003년 세계유도선수권대회에서 혜성처럼 등장한 황희태는 훤칠한 비주얼로 모두를 놀라게 했다.


잘생겼던 황희태 굴욕..."누구세요?" 30kg 찌더니 박명수도 못 알아…
동일인물임을 의심케 하는 변화에 박명수는 "어떻게 하다가 인생을 놨냐"라며 경악했고 황희태 감독은 "30kg 찌면 이렇게 된다"라고 답했다.

전현무는 '일부러 계체를 높은 거냐"라고 의아해 했고 황희태 감독은 "은퇴하고 생활하다 보니 이렇게 됐다"라며 민망해 했다. 황희태 감독의 선수시절 활약상에 박명수는 "저분은 아는데 이분은 모르겠다. 누구세요?"라며 재차 농담했다.

특히 한일전에서의 짜릿한 승리에 박명수는 "일본 이기면 더 기분이 좋다"라며 좋아했다.


잘생겼던 황희태 굴욕..."누구세요?" 30kg 찌더니 박명수도 못 알아…

황희태 감독은 선수시절 피지컬 열세에도 불구하고 좋은 성적을 냈고 "몸이 마동석씨 닮았다는 말을 많이 들었는데 마동석씨가 와도 매칠 수 있다"라며 자신감을 드러냈다.

2021년 국가대표 감독이 된 황희태는 다양한 외모 변천사로 '천의 얼굴'이라는 말을 들었다. 오른쪽 눈썹 밑에 있던 점을 뺀 황희태는 이유를 묻자 "미용 때문에 뺐다"라며 너스레를 떨었다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

2.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

3.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

연예 많이본뉴스
1.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

2.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

3.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이재현을 옹호했을까

2.

"꿀잠 주무세요" 센스 가득 부모님 선물…후배 앞 위풍당당, 한화 신인 첫발 내디뎠다

3.

두산 제 12대 감독, 면접 후보 최대 4명 → 13일 본격 스타트. 오래 안 걸린다

4.

'언제부터 관심 가졌다고?' 獨언론, 또 카스트로프 주목...'브라질전 출전, 하지만 꿈은 악몽이 됐다'

5.

"큰 착각을 했다. 벽을 느꼈다." '우승 세터'의 일본 충격, 그리고 도전. "누구나 인정하는 '최고'가 되겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.