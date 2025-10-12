잘생겼던 황희태 굴욕..."누구세요?" 30kg 찌더니 박명수도 못 알아…

|
[스포츠조선 김수현기자] 강렬한 유도 실력으로 주목받았던 황희태 감독이 30kg 체중 증가로 전혀 다른 모습으로 등장, 모두를 놀라게 했다.
전현무는 스튜디오에 100kg가 있다며 현재 몸무게가 100kg 정도라는 정호영을 지독했고 황희태 감독은 아기를 안듯 정호영을 들고 스쿼트를 선보였다.
2003년 세계유도선수권대회에서 혜성처럼 등장한 황희태는 훤칠한 비주얼로 모두를 놀라게 했다.
|
전현무는 '일부러 계체를 높은 거냐"라고 의아해 했고 황희태 감독은 "은퇴하고 생활하다 보니 이렇게 됐다"라며 민망해 했다. 황희태 감독의 선수시절 활약상에 박명수는 "저분은 아는데 이분은 모르겠다. 누구세요?"라며 재차 농담했다.
특히 한일전에서의 짜릿한 승리에 박명수는 "일본 이기면 더 기분이 좋다"라며 좋아했다.
|
황희태 감독은 선수시절 피지컬 열세에도 불구하고 좋은 성적을 냈고 "몸이 마동석씨 닮았다는 말을 많이 들었는데 마동석씨가 와도 매칠 수 있다"라며 자신감을 드러냈다.
2021년 국가대표 감독이 된 황희태는 다양한 외모 변천사로 '천의 얼굴'이라는 말을 들었다. 오른쪽 눈썹 밑에 있던 점을 뺀 황희태는 이유를 묻자 "미용 때문에 뺐다"라며 너스레를 떨었다.
shyun@sportschosun.com