애가 다섯인데…'육아 회피' 남편, 폭언까지 "방송 아니었으면 XXX"(…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 사춘기 부부 남편의 역대급 육아 회피 현장이 공개된다.
출근하는 아내와 교대한 남편은 집에 오자마자 방으로 들어가 눕는다. 심지어 남편은 일하고 있는 아내를 집으로 불러내기까지 한다. 남편은 아이들에게 "엄마 빨리 오라 그래"라며 울음을 유도하고, 아내에게 "엄마 없으면 안 잔대"라고 전화를 걸어 조기 퇴근하게 만든 것. 아내가 돌아오자 남편은 "내가 너 3시간밖에 일 못한다고 했지"라며 장난스럽게 웃어 MC들을 경악하게 만든다. 이에 소유진은 "아빠 같지가 않아요"라며 당황한다.
남편은 아내를 집으로 불러놓고 밤늦게 홀로 외출해 취미 생활을 즐긴다. 자정이 넘도록 여가를 보내는 남편의 모습에 스튜디오에서는 탄식이 터져 나왔다. 오은영 박사는 "아이들보다 취미 생활이 더 중요한가요?"라고 단도직입적으로 물었고, 남편은 쉽게 대답하지 못한다. 이에 오은영 박사는 "남편분은 부모력이 제로"라고 냉정하게 일침을 가한다.
오은영 박사의 냉철한 분석과 솔루션이 공개될 '사춘기 부부'의 사연은 10월 13일(월) 오후 10시 50분 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com