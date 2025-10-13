[인터뷰②] '다 이루어질지니' 김우빈 "똑단발 '더 글로리' 문동은 패…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김우빈(36)이 '더 글로리'와 '상속자들' 패러디를 언급했다.
특히 김우빈은 '다 이루어질지니'를 통해 다양한 스타일링에 도전하기도 했다. '더 글로리'의 문동은(송혜교)부터 '상속자들'의 최영도(김우빈)까지 표현해내 웃음을 자아냈다. 김우빈은 "저는 되게 즐거웠다. 대본이 처음 나왔는데 너무 재미있더라. 김은숙 작가님만 쓰실 수 있는 신이라고 생각했다. 오랜만에 만난 영도도 너무 반가웠다. 처음에는 대본에 OST가 바뀌면서 가영이가 쳐다보니 똑단발의 문동은 복장을 한 지니가 있다는 것이었다. 그런데 수정고가 나왔는데 문동은 장면이 없어졌더라. 작가님께 전화를 드려서 어떤 이유로 없어졌는지 여쭸는데, 제일 큰 이유는 '네가 하기 싫어할 것 같아서'라고 하시더라. 그래서 '아뇨. 작가님 저 지금 대사까지 생각하고 있다'고 했고, 작가님은 '너무 좋다'면서 신나게 해보라고 하셔서 '더 글로리'의 유명 장면이다 보니 찾아보면서 대사도 똑같이 하고 행동도 똑같이 연습해서 촬영할 때 즐겁게 촬영했다"면서 "송혜교의 반응은 모른다"고 했다.
|
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com