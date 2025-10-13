이효리, 지각생도 품은 '요가원 원장님'.."너무 따뜻해, 몸과 마음 힐링"

기사입력 2025-10-13 15:03


이효리, 지각생도 품은 '요가원 원장님'.."너무 따뜻해, 몸과 마음 힐…

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리가 요가원 원장으로서의 일상을 공개했다.

12일 이효리는 자신의 요가원 '아난다' 공식 SNS에 "주말 편안히 보내셨나요? 내일 새벽에 뵙겠습니다"라며 수강생들과의 만남을 앞둔 기대감을 전했다.

13일 새벽에는 "비가 많이 오네요. 조심히 오세요"라며 수강생들을 따뜻하게 맞이했다.

수업을 마친 후에는 수강생들의 사진과 후기를 공유하며 애정을 드러냈다. 한 수강생은 "잊지 못할 아이컨택과 '엇, 이 티 입고 왔네. 냄새 나면 곤란하니까 이거 뿌려~'라는 두 문장이 행복하다"며 이효리가 건넨 섬유향수를 찍어 올렸다.

또 다른 수강생은 "몸과 마음이 힐링된 아난다 선생님 클래스"라며 사진과 함께 "너무 늦게 도착해 돌아가려 했는데 창무 너머로 발견하시고 들어오라 하셨다. 늦어서 죄송했는데 수업을 못 들은 것을 마음 써주시는 게 느껴졌다. 너무 따뜻한 아난다 선생님, 다음엔 안 늦을게요. 감사합니다"라고 감사 인사를 전했다.


이효리, 지각생도 품은 '요가원 원장님'.."너무 따뜻해, 몸과 마음 힐…
공개된 사진 속 이효리는 민낯에 자연스러운 헤어스타일로 데스크에 앉아 업무를 보는 차분하고 인자한 모습으로 눈길을 끌었다.

앞서 이효리는 지난 9월 서울 서대문구 연희동에 '아난다 요가'를 열었다. 이효리가 직접 진행하는 요가 클래스는 사전 예약제로 운영되며, 9월에는 원데이 클래스를 진행해 예약 오픈과 동시에 매진되는 등 뜨거운 관심을 받았다.

10월부터는 정기 수강권 제도도 도입했으며, 이효리는 새벽 6시 30분부터 7시 30분까지, 8시 30분부터 9시 30분까지 하루 총 2시간 수업을 진행한다.

한편 이효리는 가수 이상순과 2013년 결혼 후 제주도에서 생활하다가 지난해 서울 종로구 평창동으로 이사했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 윤현숙 "당장 죽어도 이상하지 않은 몸"...1형 당뇨 투병 심경 ('바디인사이트')

2.

하원미, '누적연봉 1900억' ♥추신수 돈 탕진했다..."도박 소질 없어"

3.

'44kg' 송가인, 실물 얼마나 다르길래.."TV 나오지 마라, 얼굴 작고 날씬"

4.

"배구가 이렇게 재밌는 스포츠였나"…김연경, 스포츠예능 판도까지 뒤흔들었다(신인감독 김연경)[고재완의 전지적 기자 시점]

5.

'백혈병 투병' 차현승 "피부 벗겨짐 반복..수치도 올라야 하는데 안 잡혀"

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 윤현숙 "당장 죽어도 이상하지 않은 몸"...1형 당뇨 투병 심경 ('바디인사이트')

2.

하원미, '누적연봉 1900억' ♥추신수 돈 탕진했다..."도박 소질 없어"

3.

'44kg' 송가인, 실물 얼마나 다르길래.."TV 나오지 마라, 얼굴 작고 날씬"

4.

"배구가 이렇게 재밌는 스포츠였나"…김연경, 스포츠예능 판도까지 뒤흔들었다(신인감독 김연경)[고재완의 전지적 기자 시점]

5.

'백혈병 투병' 차현승 "피부 벗겨짐 반복..수치도 올라야 하는데 안 잡혀"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '감독 선임 임박' 두산, 선수단 정리 단행…LG·SK 트레이드 유산&파워 히터 등 11명 재계약 불가 통보

2.

손흥민 왜 안 나오는 거야? '1위의 꿈' 물거품 됐다

3.

이승엽, 이대호, 김태균, 박병호...차고 넘치던 국대 1루수 씨가 말랐다, 그래서 아예 다 빼버렸다

4.

최악이다! '연봉 꼴찌' 이강인, 차별대우 너무하네…'이제는 떠날 때' EPL 입성으로 최고 연봉 찍는다

5.

'러싱 대신 김혜성 최종 선택?' 웃으며 전세기 탑승 → 도착 하자마자 훈련 완료…로스터 진입 ↑

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.