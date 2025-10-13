변요한, 국내 최초 AI영화 '중간계' 개봉 앞두고…"과학 청문회 같아" 너스레

기사입력 2025-10-13 15:46


변요한, 국내 최초 AI영화 '중간계' 개봉 앞두고…"과학 청문회 같아"…
13일 용산CGV에서 열린 영화 '중간계'의 언론시사회, 변요한이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.10.13/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 변요한이 AI 영화 '중간계'로 관객들과 만나게 된 소감을 전했다.

변요한은 13일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 AI 영화 '중간계' 언론·배급시사회에서 "오늘 이 시사회 자리가 진지한 과학 청문회 같다"고 했다.

15일 개봉하는 영화 '중간계'는 국내 최초로 AI를 활용한 장편 영화다. 이승과 저승 사이 중간계에 갇힌 사람들과 그 영혼을 소멸시키려는 저승사자들 간의 추격 액션 블록버스터로, '범죄도시', '카지노', '파인: 촌뜨기들' 등을 연출한 강윤성 감독이 메가폰을 잡았다.

변요한은 국정원 국제범죄정보센터 소속 86년생 호랑이띠 이장원을 연기했다. 그는 "극장 영화를 찍었다는 거에 큰 의미가 있는 것 같다"며 "국내 최초 AI 영화이기 때문에 설레면서 긴장도 된다"고 말했다.

이어 "오늘 이 시사회 자리가 진지한 과학 청문회 같다(웃음). 실험을 끝내고 증명하는 자리인 것 같다. 저도 이 영화를 촬영하면서 과연 AI라는 게 영화산업에서 어떻게 활용되고, 어떠한 인식을 심어줄 수 있을지가 궁금했다. 근데 결과적으로는 감독님과 배우들, 스태프들의 상상력과 창작력이 없다면 AI도 존재할 수가 없는 것 같다"고 전했다


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 윤현숙 "당장 죽어도 이상하지 않은 몸"...1형 당뇨 투병 심경 ('바디인사이트')

2.

하원미, '누적연봉 1900억' ♥추신수 돈 탕진했다..."도박 소질 없어"

3.

'44kg' 송가인, 실물 얼마나 다르길래.."TV 나오지 마라, 얼굴 작고 날씬"

4.

"배구가 이렇게 재밌는 스포츠였나"…김연경, 스포츠예능 판도까지 뒤흔들었다(신인감독 김연경)[고재완의 전지적 기자 시점]

5.

'백혈병 투병' 차현승 "피부 벗겨짐 반복..수치도 올라야 하는데 안 잡혀"

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 윤현숙 "당장 죽어도 이상하지 않은 몸"...1형 당뇨 투병 심경 ('바디인사이트')

2.

하원미, '누적연봉 1900억' ♥추신수 돈 탕진했다..."도박 소질 없어"

3.

'44kg' 송가인, 실물 얼마나 다르길래.."TV 나오지 마라, 얼굴 작고 날씬"

4.

"배구가 이렇게 재밌는 스포츠였나"…김연경, 스포츠예능 판도까지 뒤흔들었다(신인감독 김연경)[고재완의 전지적 기자 시점]

5.

'백혈병 투병' 차현승 "피부 벗겨짐 반복..수치도 올라야 하는데 안 잡혀"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '감독 선임 임박' 두산, 선수단 정리 단행…LG·SK 트레이드 유산&파워 히터 등 11명 재계약 불가 통보

2.

손흥민 왜 안 나오는 거야? '1위의 꿈' 물거품 됐다

3.

이승엽, 이대호, 김태균, 박병호...차고 넘치던 국대 1루수 씨가 말랐다, 그래서 아예 다 빼버렸다

4.

최악이다! '연봉 꼴찌' 이강인, 차별대우 너무하네…'이제는 떠날 때' EPL 입성으로 최고 연봉 찍는다

5.

'러싱 대신 김혜성 최종 선택?' 웃으며 전세기 탑승 → 도착 하자마자 훈련 완료…로스터 진입 ↑

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.