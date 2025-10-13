지창욱, 얼굴이 몇 개야..'조각도시로' 보여줄 새로운 모습

기사입력 2025-10-13 16:05


[스포츠조선 문지연 기자] '조각도시'의 지창욱의 새 얼굴이 또 발견된다.

디즈니+ 시리즈 '조각도시' 측이 박태중 역으로 다채로운 얼굴을 선보일 지창욱의 캐릭터 스틸을 공개했다. '조각도시'는 평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마다.

드라마 '도시남녀의 사랑법', '웰컴투 삼달리'부터 디즈니+의 오리지널 시리즈 '최악의 악', '강남 비-사이드'까지 장르를 넘나들며 다양한 캐릭터를 완벽히 소화해 온 배우 지창욱이 '조각도시'로 돌아온다. 인생을 조각당한 남자 박태중 역을 맡은 지창욱은 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 들어간 인물의 다양하고 입체적인 감정을 리얼하게 그려내며 또 한 번 인생 캐릭터를 경신할 예정이다.

하루도 허투로 쓰지 않는 건실하고 평범한 청년 태중은 어느 날 잔혹한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 된다. 그렇게 삶의 모든 것을 잃고 간신히 버티며 지내던 그때, 누군가가 자신을 범인으로 설계했다는 사실을 깨닫고 복수를 다짐한다. 공개된 스틸은 도심 속 정원 카페를 차리겠다는 꿈을 위해 매일 성실히 살아가던 태중의 평화로운 모습과 감옥에 갇힌 뒤 처절히 무너져 내린 모습이 극명한 대조를 이루며 시선을 사로잡는다. 자신에게 갑작스럽게 닥친 끔찍한 불행이 누군가의 계획이었다는 것을 알게 된 후, 분노에 타오르는 표정과 날카롭게 주위를 살피는 눈빛은 과연 그의 복수가 성공할 수 있을지 호기심을 고조시킨다.

지창욱은 "태중은 복수 하나만 바라보면서 정말 악착같이 달려가는 인물이다. 크게 봤을 때 어떤 스테이지를 넘어간다고 생각하며 접근했다. 어떻게 강해지고, 어떻게 독해지는지가 순차적으로 보여진다"고 전해, 복수를 실행하는 과정에서 변모하는 인물의 다양한 얼굴을 그려낼 그의 깊이 있는 연기를 기대하게 했다. 박신우 감독은 "지창욱 배우는 열정과 에너지로 현실적인 캐릭터의 핍진성을 높이면서 숨결을 불어넣었다. 나중에는 지창욱이 곧 장르라고 불리는 날이 오지 않을까 하는 생각이 든다"며 칭찬을 아끼지 않아 지창욱을 만나 더욱 생동감 넘치게 완성된 태중 캐릭터는 어떤 모습일지 궁금증을 높였다.

복수를 향해 뜨겁게 질주하는 지창욱과 첫 빌런 연기로 새로운 얼굴을 선보이는 도경수의 격렬한 대립, 김종수, 조윤수 그리고 이광수 등 신선한 배우들의 시너지, 그리고 [모범택시] 시리즈 오상호 작가의 탄탄한 필력으로 완성된 극강의 장르적 재미로 기대를 모으는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'는 오직 디즈니+에서 오는 11월 5일 4개의 에피소드를 공개, 이후 매주 2개씩 공개되며 총 12개의 에피소드로 만나볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

