지창욱, 얼굴이 몇 개야..'조각도시로' 보여줄 새로운 모습

[스포츠조선 문지연 기자] '조각도시'의 지창욱의 새 얼굴이 또 발견된다.
하루도 허투로 쓰지 않는 건실하고 평범한 청년 태중은 어느 날 잔혹한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 된다. 그렇게 삶의 모든 것을 잃고 간신히 버티며 지내던 그때, 누군가가 자신을 범인으로 설계했다는 사실을 깨닫고 복수를 다짐한다. 공개된 스틸은 도심 속 정원 카페를 차리겠다는 꿈을 위해 매일 성실히 살아가던 태중의 평화로운 모습과 감옥에 갇힌 뒤 처절히 무너져 내린 모습이 극명한 대조를 이루며 시선을 사로잡는다. 자신에게 갑작스럽게 닥친 끔찍한 불행이 누군가의 계획이었다는 것을 알게 된 후, 분노에 타오르는 표정과 날카롭게 주위를 살피는 눈빛은 과연 그의 복수가 성공할 수 있을지 호기심을 고조시킨다.
지창욱은 "태중은 복수 하나만 바라보면서 정말 악착같이 달려가는 인물이다. 크게 봤을 때 어떤 스테이지를 넘어간다고 생각하며 접근했다. 어떻게 강해지고, 어떻게 독해지는지가 순차적으로 보여진다"고 전해, 복수를 실행하는 과정에서 변모하는 인물의 다양한 얼굴을 그려낼 그의 깊이 있는 연기를 기대하게 했다. 박신우 감독은 "지창욱 배우는 열정과 에너지로 현실적인 캐릭터의 핍진성을 높이면서 숨결을 불어넣었다. 나중에는 지창욱이 곧 장르라고 불리는 날이 오지 않을까 하는 생각이 든다"며 칭찬을 아끼지 않아 지창욱을 만나 더욱 생동감 넘치게 완성된 태중 캐릭터는 어떤 모습일지 궁금증을 높였다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com