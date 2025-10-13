이수근, 은지원♥9살연하 재혼 눈치챘다 "케냐서 엄청 챙겨줘" ('짠한형')

|
[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 방송인 은지원이 재혼에 대해 밝혔다.
13일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 은지원과 이수근이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.
이에 이수근은 "아무한테도 (결혼)얘기를 안하더라"고 말했고, 신동엽은 "서운하더라. 두 번째 결혼이지만 청첩장을 줄 줄 알았다"고 털어놨다. 은지원은 "그러다 보니 더 조심스러웠다. 가족끼리만 하기로 했다. 처음 결혼식은 해외에서 해서 조용히 했었다"라고 밝혔다.
|
이어 이수근은 은지원의 예비신부에 대해 "난 제수씨를 너무 잘 알고 있어서 설마설마했다. 그런데 기사가 딱 나더라. 역시 가장 가까이 있던 사람과 인연이 됐다"라고 설명했다.
이에 은지원이 "그럴 수밖에 없더라. 내가 어디 돌아다니면서 미팅을 할 수도 없고"라고 하자, 이수근은 "(신동엽) 형님도 일하시다가 결혼하시고, 나도 아내가 스타일리스트라서 자주 보게 되니까 그렇게 됐다"라고 전했다.
한편 은지원은 오는 10월, 9살 연하 스타일리스트와 재혼을 앞두고 있다.
jyn2011@sportschosun.com