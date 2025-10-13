이수근, 은지원♥9살연하 재혼 눈치챘다 "케냐서 엄청 챙겨줘" ('짠한형')

최종수정 2025-10-13

이수근, 은지원♥9살연하 재혼 눈치챘다 "케냐서 엄청 챙겨줘" ('짠한형…

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 방송인 은지원이 재혼에 대해 밝혔다.

13일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 은지원과 이수근이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

영상에서 신동엽은 은지원과 술잔을 기울이며 "결혼 축하한다"고 그의 재혼을 축하했다.

이에 이수근은 "아무한테도 (결혼)얘기를 안하더라"고 말했고, 신동엽은 "서운하더라. 두 번째 결혼이지만 청첩장을 줄 줄 알았다"고 털어놨다. 은지원은 "그러다 보니 더 조심스러웠다. 가족끼리만 하기로 했다. 처음 결혼식은 해외에서 해서 조용히 했었다"라고 밝혔다.


이수근, 은지원♥9살연하 재혼 눈치챘다 "케냐서 엄청 챙겨줘" ('짠한형…
이에 이수근은 "사실 케냐에 같이 프로그램을 촬영하러 갔을 때 감이 왔다. 지원이가 고급 화장품을 케냐에 엄청나게 챙겨왔다. 그래서 스타일리스트가 이런 거까지 챙겨주나 싶었다"라고 증언해 눈길을 끌었다. 그러자 은지원은 "연인으로 발전하기 전에는 팬티까지도 챙겼었다"고 고백했다.

이어 이수근은 은지원의 예비신부에 대해 "난 제수씨를 너무 잘 알고 있어서 설마설마했다. 그런데 기사가 딱 나더라. 역시 가장 가까이 있던 사람과 인연이 됐다"라고 설명했다.

이에 은지원이 "그럴 수밖에 없더라. 내가 어디 돌아다니면서 미팅을 할 수도 없고"라고 하자, 이수근은 "(신동엽) 형님도 일하시다가 결혼하시고, 나도 아내가 스타일리스트라서 자주 보게 되니까 그렇게 됐다"라고 전했다.

한편 은지원은 오는 10월, 9살 연하 스타일리스트와 재혼을 앞두고 있다.

