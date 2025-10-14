선우용여, 자식농사 대박 "美 한의사 딸·부동산업 아들..진정한 부자"

선우용여, 자식농사 대박 "美 한의사 딸·부동산업 아들..진정한 부자"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 선우용여가 자식 자랑에 나섰다.

13일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 선우용여가 스페셜 MC로 출연했다.

이날 MC 김구라와 서장훈은 "최근에 유튜브를 시작해서 가장 핫한 최고령 유튜버다. 시작 4개월 만에 총 조회수가 5900만 뷰를 찍었다"며 선우용여의 유튜브 채널 인기에 대해 전했다.


특히 서장훈은 "최근에 미국 사는 아들, 딸 방문기 영상도 화제가 됐다"고 언급했다.

선우용여의 아들은 부동산과 건축 일을 하면서 집을 짓고, 딸 최연제는 미국에서 난임 전문 한의사로 각광받고 있다고. 이에 이지혜는 "자식농사 대박"이라며 감탄했다.

이에 대해 선우용여는 "손 벌리는 자식들이 없으니 편하다. 나는 그게 부자 같다"며 웃었다. 그러자 김구라는 "본인 거(재산) 다 (본인이) 쓰시면 되는 것"이라며 감탄했다.

