추억의 IP 후속작인 모바일 슈팅게임 '드래곤 플라이트2', 사전 예약 시작

기사입력 2025-10-14 08:11


플레이위드코리아는 자사에서 서비스하고 플레이위드게임즈가 개발중인 신작 모바일 슈팅게임 '드래곤 플라이트2'의 사전 예약을 13일부터 시작했다고 밝혔다.

이번 사전예약은 공식 브랜드 페이지와 카카오 게임 페이지, 구글플레이, 애플 앱스토어 등을 통해 참여할 수 있다. 사전예약 시작과 함께 공개된 홍보 영상에는 원작에 대한 향수를 자극하는 문구와 함께 '우리가 함께 날던 저 하늘'이라는 메시지가 담겨 있으며, 미소녀 캐릭터 아리아와 아델린 등 새로운 캐릭터들이 등장한다.

영상은 '다시 하늘로, 다시 그 떨림으로'라는 문구로 마무리되며, 원작 팬들에게 향수를 불러일으키는 동시에 새로운 이야기를 예고한다고 회사측으 전했다.

사전 예약에 참여한 게임 이용자 모두에게 히아신스 캐릭터와 200 하트를 증정하며, 달성자 단계별로 자석, 크리스탈, 골드, 100 하트 등 다양한 아이템을 순차적으로 제공한다. 또 스토어 사전예약 보상과 영상 공유 등 각종 이벤트에 참여하는 이용자들에게 추가 보상이 지급될 예정이다.

'드래곤 플라이트2'는 라인게임즈의 '드래곤 플라이트'의 후속작으로, 미소녀 캐릭터와 각 캐릭터의 서사를 바탕으로 한 독창적인 컨트롤 시스템이 특징이다. 캐릭터의 위치에 따라 속도가 달라지는 특색 있는 게임 방식과, 고퀄리티의 음성 및 음악 연출로 새로운 모바일 슈팅 게임의 경험을 선사할 것이라고 회사측은 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

