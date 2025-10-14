추억의 IP 후속작인 모바일 슈팅게임 '드래곤 플라이트2', 사전 예약 …

|
플레이위드코리아는 자사에서 서비스하고 플레이위드게임즈가 개발중인 신작 모바일 슈팅게임 '드래곤 플라이트2'의 사전 예약을 13일부터 시작했다고 밝혔다.
영상은 '다시 하늘로, 다시 그 떨림으로'라는 문구로 마무리되며, 원작 팬들에게 향수를 불러일으키는 동시에 새로운 이야기를 예고한다고 회사측으 전했다.
사전 예약에 참여한 게임 이용자 모두에게 히아신스 캐릭터와 200 하트를 증정하며, 달성자 단계별로 자석, 크리스탈, 골드, 100 하트 등 다양한 아이템을 순차적으로 제공한다. 또 스토어 사전예약 보상과 영상 공유 등 각종 이벤트에 참여하는 이용자들에게 추가 보상이 지급될 예정이다.
'드래곤 플라이트2'는 라인게임즈의 '드래곤 플라이트'의 후속작으로, 미소녀 캐릭터와 각 캐릭터의 서사를 바탕으로 한 독창적인 컨트롤 시스템이 특징이다. 캐릭터의 위치에 따라 속도가 달라지는 특색 있는 게임 방식과, 고퀄리티의 음성 및 음악 연출로 새로운 모바일 슈팅 게임의 경험을 선사할 것이라고 회사측은 전했다.