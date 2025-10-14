'발로란트', 신규 감시자 요원 '비토'와 신규 모드 '난투' 공개

기사입력 2025-10-14 08:37


'발로란트', 신규 감시자 요원 '비토'와 신규 모드 '난투' 공개



라이엇게임즈가 '발로란트' 11.07b 패치 버전 적용과 함께 신규 감시자 요원 '비토'와 신규 모드 '난투'를 선보였다고 밝혔다.

우선 비토(VETO)는 세네갈 출신의 요원으로, 멈출 수 없는 DNA 변이로 강화된 신체를 통해 상대의 스킬과 능력을 무력화하는 데 특화된 감시자다. 요원들의 스킬이 지배하는 전투 흐름 속에서 이를 역이용하며 순간적인 공간 장악과 교전 제어 능력을 바탕으로 메타의 흐름을 흔들 요원으로 주목받고 있다.

'목조르기(Q)'를 사용해 끈적한 변이 물질을 던져 표면에 닿은 지점에 함정을 설치해 적을 속박하여 이동을 봉쇄할 수 있고, '지름길(C)'을 통해 전장에 소용돌이를 남기고 이를 재활성화하여 즉시 해당 위치로 순간 이동할 수 있다. 이를 통해 공격적으로 사이트를 밀거나 위험에서 빠르게 벗어나는 등 다양한 전술적 응용이 가능하다.

라이엇게임즈 니콜라스 스미스 게임 기획자는 "비토는 전통적인 수비적 감시자처럼 사용할 수도 있고, 공간을 장악하고 플레이를 주도하는 방식으로 활용하며 더 공격적으로 플레이할 수도 있다. 플레이어들이 큰 가능성을 지닌 비토로 어떤 창의적인 플레이를 선보일지 매우 기대된다"고 밝혔다.

비토의 출시를 기념해 오는 28일까지 '비토 출석체크 이벤트'가 진행된다. 집이나 PC방 어디서든 하루 한 번만 플레이하면 참여가 가능하며 일반전, 경쟁전, 신속 플레이 모드에서 모두 참여할 수 있다. 이벤트 참여자들은 누적 출석 일수에 따라 다양한 선착순 보상을 받을 수 있다.

비토의 등장과 함께 새로운 플레이 경험을 제공할 신규 모드 '난투'가 업데이트됐다. 짧고 강렬한 전투를 지향하는 사용자 설정형 모드로, 플레이어는 1대1부터 5대5까지 자유롭게 팀을 구성해 빠른 라운드 중심의 전투를 즐길 수 있다.

해당 모드는 경제 체계가 존재하지 않고 기본 스킬이 비활성화된 채 오직 사격 실력만으로 승부가 갈리는 구조로 설계됐다. 라운드 제한 시간이 없고 10라운드 선승으로 승패가 결정되는 만큼 짧은 시간 안에 집중도 높은 전투가 가능하다. '난투' 모드 전용 맵은 총 3종으로, 각 맵은 서로 다른 전투 스타일을 강조하도록 구성됐다. 플레이어가 순수한 에임 실력과 판단력으로만 플레이할 수 있어 전투의 본질적인 재미를 끌어올릴 수 있을 것으로 기대된다고 라이엇게임즈는 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

