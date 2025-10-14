컴투스홀딩스의 기대작 '페이탈 클로', 스팀 넥스트 페스트에서 공개

기사입력 2025-10-14 11:08


컴투스홀딩스의 기대작 '페이탈 클로', 스팀 넥스트 페스트에서 공개



컴투스홀딩스는 13일부터 21일까지 열리는 '스팀 넥스트 페스트(Steam Next Fest)'에서 기대작 '페이탈 클로(Fatal Claw)'를 공개한다고 밝혔다.

스팀 넥스트 페스트는 글로벌 PC게임 유통 플랫폼 스팀에서 진행하는 온라인 행사로 출시를 앞둔 전세계의 다양한 게임이 대거 참여한다. 이 기간 동안 신작 게임들을 체험할 수 있고, 유저들과 긴밀하게 소통하는 기회가 마련된다. '페이탈 클로'의 데모 버전은 24일까지 스팀에서 체험할 수 있다. 데모 버전은 전체 스토리의 도입부로, 약 2시간가량 플레이할 수 있는 분량이다. 올해 연말 얼리 액세스 버전을 추가 공개한 뒤, 내년 상반기 정식 출시될 예정이다.

'페이탈 클로'는 신비한 고양이 '키샤'와 함께 미스터리한 지하 세계를 탐험하는 이야기를 담고 있다. 횡스크롤 액션에 성장 요소를 결합해 메트로배니아 장르적 특성을 반영했으며, 발톱으로 적을 할퀴는 형태의 '클로 액션'을 통한 공격 요소가 특징이다.

한편 '페이탈 클로'는 글로벌 크라우드 펀딩 플랫폼 '킥스타터'를 통해 24일까지 펀딩 캠페인을 진행하고 있다. 현재 캠페인 목표에 달성했으며, 초과 구간에 따라 캐릭터 코스튬, 추가 게임 모드 등 다양한 콘텐츠가 추가될 예정이다. 게임이 출시되면 후원자에게는 게임을 다운로드할 수 있는 디지털 게임 키와 디지털 아트북, 사운드 트랙 등이 제공된다. 또 캐릭터 아크릴 스탠드 세트와 무드등 등 특별 제작한 '페이탈 클로' MD를 비롯한 다양한 인게임 보상도 후원 금액에 따라 증정한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'버닝썬' 승리, 캄보디아 인신매매 재벌과 무슨 관계길래…"亞서 가장 훌륭" 찬양[SC이슈]

2.

김동완, 의미심장 저격 "당신이 피드에 뜨는 게 싫어, 날 미워해달라"

3.

블랙핑크 리사, 어두운 밤거리서 의문男 업어치기 무슨일[SCin스타]

4.

서인영, 민낯 자신감..10kg 찌고 코 보형물 뺐다더니 '넘치는 건강美'

5.

정성일, 결혼 9년 만에 파경 "귀책사유 NO, 8살 子공동육아..원만한 합의로 이혼"[공식]

연예 많이본뉴스
1.

'버닝썬' 승리, 캄보디아 인신매매 재벌과 무슨 관계길래…"亞서 가장 훌륭" 찬양[SC이슈]

2.

김동완, 의미심장 저격 "당신이 피드에 뜨는 게 싫어, 날 미워해달라"

3.

블랙핑크 리사, 어두운 밤거리서 의문男 업어치기 무슨일[SCin스타]

4.

서인영, 민낯 자신감..10kg 찌고 코 보형물 뺐다더니 '넘치는 건강美'

5.

정성일, 결혼 9년 만에 파경 "귀책사유 NO, 8살 子공동육아..원만한 합의로 이혼"[공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 축구 역사를 뒤흔든다' 이강인, 950억 '유레카'...손흥민의 2배→김민재까지 넘을 초대형 이적 예고

2.

'작두 탄 이종욱 코치 선택' 믿고 홈까지 달린 김지찬의 포효...박진만 감독 기동력 야구도 대성공[대구 현장]

3.

국내 선수도 당연한 출산 휴가인데... 또 LG 외인이 반납했다니. 감동한 염갈량 "강요한다고 되는게 아닌데... 켈리가 만든 외국인 문화"[이천 코멘트]

4.

원태인 또 우천중단 호투, 발야구 승부수 적중, 삼성 한화 만날 100% 확률 품었다[준PO3리뷰]

5.

'라스트 댄스' 손흥민 웃는다! 하늘은 홍명보호 편...'브라질-독일-한국-이탈리아' 최악의 조 피할 행운, 월드컵 역대 최고 포트 가능성 여전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.