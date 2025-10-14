컴투스홀딩스의 기대작 '페이탈 클로', 스팀 넥스트 페스트에서 공개

|
컴투스홀딩스는 13일부터 21일까지 열리는 '스팀 넥스트 페스트(Steam Next Fest)'에서 기대작 '페이탈 클로(Fatal Claw)'를 공개한다고 밝혔다.
'페이탈 클로'는 신비한 고양이 '키샤'와 함께 미스터리한 지하 세계를 탐험하는 이야기를 담고 있다. 횡스크롤 액션에 성장 요소를 결합해 메트로배니아 장르적 특성을 반영했으며, 발톱으로 적을 할퀴는 형태의 '클로 액션'을 통한 공격 요소가 특징이다.
한편 '페이탈 클로'는 글로벌 크라우드 펀딩 플랫폼 '킥스타터'를 통해 24일까지 펀딩 캠페인을 진행하고 있다. 현재 캠페인 목표에 달성했으며, 초과 구간에 따라 캐릭터 코스튬, 추가 게임 모드 등 다양한 콘텐츠가 추가될 예정이다. 게임이 출시되면 후원자에게는 게임을 다운로드할 수 있는 디지털 게임 키와 디지털 아트북, 사운드 트랙 등이 제공된다. 또 캐릭터 아크릴 스탠드 세트와 무드등 등 특별 제작한 '페이탈 클로' MD를 비롯한 다양한 인게임 보상도 후원 금액에 따라 증정한다.
