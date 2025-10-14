[공식]이재명, K팝 아이돌 이겼다…추석 연휴, 화제성 1위 기록

|
[스포츠조선 정빛 기자] 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 10월 1주차 TV-OTT 통합 비드라마 비드라마 화제성 부문에서 JTBC의 '냉장고를 부탁해 since 2014(이하 '냉부해')'가 1위에 올랐다. 이재명·김혜경 대통령 부부 출연으로 화제성이 크게 높아진 것이다.
3위는 모든 에피소드가 공개된 Netflix의 '크라임씬 제로'이 차지했으며, 4위는 TVING의 '환승연애4'가 기록했다. 프로그램에서 장기연애한 커플이 공개된 것이 크게 이슈가 되면서 전주 대비 화제성이 23.8% 상승한 것이다.
5위에는 지난주 6위에서 한 계단 순위 상승한 MBC의 '신인감독 김연경'으로 나타났다. 방송 첫 주 이후 2주 연속 화제성이 증가하는 상승세를 보이고 있다.
|
한 주간 가장 경쟁력 있는 프로그램을 선정하기 위한 화제성 조사는 뉴스기사, VON(Voice of Netizen), 동영상(영상클립 및 숏츠), SNS에서 발생한 프로그램 관련 정보들과 이에 대한 네티즌 반응을 분석한 결과이다. 조사를 위해 수집된 자료 가운데 프로그램과 관련 없는 자료, 화제성 점수를 의도적으로 올리기 위한 어뷰징 자료는 필터링 단계를 통해 처리된다. 이 과정을 통해 프로그램 경쟁력이 보다 정확하게 분석되고 있으며 정확도는 97%이상이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com