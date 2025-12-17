함소원 前남편, 한국왔다.."전처가 내 방 만들어줘, 피곤하면 자고 간다"
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 함소원이 전남편 진화에게 방을 내줬다고 고백했다.
17일 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미' 측은 "'함소원이 남편 진화와 이혼 후 동거하게 된 충격적인 이유?'"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.
이날 방송에서 함소원은 이혼 후 한국에 새 보금자리를 마련하고 딸 혜정 양과 함께 지내고 있는 근황을 전했다. 공개된 VCR에서는 함소원이 3층에서 홀로 운동을 하고 있는 모습이 그려졌고, 집 안에서 들려오는 인기척에 패널들의 궁금증이 커졌다.
이를 본 이현이는 "현관이 아니라 방에서 나왔는데, 대체 누가 있는 거냐"고 의아해했다. 곧이어 방에서 모습을 드러낸 인물은 다름 아닌 함소원의 전남편 진화였다. 잠옷 차림의 진화는 자연스럽게 3층으로 올라와 함소원에게 "운동해?"라고 말을 건넸고, 함소원 역시 "응"이라고 답하며 평범한 일상 대화를 나눠 눈길을 끌었다.
진화는 제작진과의 인터뷰에서 "너무 피곤해서 그냥 여기서 잤다"고 밝혔고, 이를 들은 김용만은 "이혼한 아내 집에서 잤다고?"라며 놀라움을 감추지 못했다. 이현이 또한 "한집에서 사는 거냐"며 당황한 반응을 보였다.
알고 보니 함소원의 집에는 진화를 위한 별도의 방이 마련돼 있었다. 진화는 "함소원 씨가 이 방을 쓰라고 줬다"고 설명했고, 이를 지켜본 손정혜 변호사는 "방까지 내주다니, 정말 마음이 넓다"며 웃음을 보였다. 함소원은 민망한 듯 말없이 고개를 숙여 웃음을 자아냈다.
한편 함소원과 진화는 지난 2018년 18살의 나이차를 딛고 결혼, 같은해 딸 혜정 양을 출산했다. 하지만 두 사람은 2022년 결혼 5년 만에 이혼 절차를 밟았다.
지난해에야 파경 소식을 뒤늦게 알린 두 사람. 함소원은 베트남에서 딸을 양육하다 한국에서 학교를 다니고 싶다는 딸의 뜻에 따라 지난 3월 한국에 들어와 지내고 있다. 진화는 딸 혜정 양의 유치원 졸업식에도 참석하며 이혼 후에도 건강한 관계를 유지하고 있다.
지난 2월 베트남 호찌민에서 재회한 모습이 공개되며 재결합설도 불거졌지만 함소원은 "재결합 아닌 점 다시 한번 알려드려야 될 거 같다"고 선을 그었다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.