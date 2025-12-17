이이경 '유재석 윗선' 언급 안 했다더니…‘놀뭐?’ 하차 취재 녹취 공개 파문(뒤통령)

기사입력 2025-12-17 17:03


이이경 '유재석 윗선' 언급 안 했다더니…‘놀뭐?’ 하차 취재 녹취 공개…

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 이이경이 '놀면 뭐하니?' 하차를 권유한 제작진에게 유재석의 뜻인지 물었다는 주장을 부인한 가운데 취재 과정을 담은 녹취가 공개돼 파문이 예상된다.

연예뒤통령 이진호는 17일 계정에 '유재석 패싱? 이이경이 하하 주우재만 언급한 이유..' 제목의 녹음 파일을 공개했다.

녹음 파일에는 이진호가 이이경의 소속사 대표와 지난 11월 25일 오전 11시경 통화한 내용이 담겨있다.

이진호는 "그때 저에게 말씀 주시기로는 '놀면 뭐하니?' 하차 권유 받고 '이거 누구 뜻이냐? 유재석 씨 뜻이냐? 물어봤다고 이야기 하셨잖아요. 유재석 씨 이야기를 굳이 한 이야기가 뭐일까요?"라고 물었다.

대표는 잠시 생각하다가 "단순히 뭐 그런거 아닐까요? '놀면 뭐하니'는 당연히 누구의 프로그램이라고 생각하겠나. 유재석 씨가 메인 담당 CP나 메인 작가보다 더 우위에 있지 않을까요? 제가 알기로는 (프로그램 기획)구성이나 이런거 같이 하는 걸로 아는데 이 프로그램에서 제일 윗사람이 아닐까요?"라고 말했다. 소속사 대표가 말한 '그런게 아닐까요?'라는 말에서 유재석을 직접 언급한 사람은 대표가 아니라 이이경이 한 말을 확인한 과정으로 보인다.

소속사 대표는 "제작진이 '위에서 정해놓은 상황이라 변동이 없습니다'라고 했다. 그런데 위에가 누구냐라고 하니까 메인 PD와 작가는 묵묵 부답 했다. '유재석 씨에요?' 물었고 MBC 사장이 빼라고 한건지 저는 모르니까"라며 "타이밍이 그 시점이지 않나. (독일)루머가 나왔고 다음날 AI 조작이다. 가짜입니다 하고 사라졌고 그리고 나서 그 주에 '놀뭐?' 방송이 나갔고 이게 다인 상황이었는데 그리고 월요일 날 만났던 거니까 사실은 당황스럽고 뭐 할 말이 없었던 거다"라고 했다.

이진호가 "저는 사전에 이경 씨가 유재석 씨랑 잘 아니까 얘기를 뭐 해서 (유재석 씨) 말씀을 하셨나 싶어서 여쭤봤다"고 하자 대표는 "저희가 사실 그냥 이 정도로 말씀드리면서 마무리하고 싶다. 왜냐면은 이후의 일도 있고 서운함이 있고 저희는 답답함도 있고 그렇다. 다들 말씀하시는 부분도 '유재석은 왜 가만히 있었냐' '하하나 주우재는 무슨 입장이었을까' 궁금하기도 하고"라고 답했다.

이후 이이경은 12월6일 AAA 대만에서 수상소감으로 "SNL 보고있나? 저 목요일 쉽니다"라며 '놀면 뭐하니?'의 하차를 언급하면서 "그리고 하하형 우재형 보고 싶네요"라고 말해 '유재석 패싱 논란'을 유발했다.


앞서 이진호는 자신의 채널을 통해 이이경의 '놀면 뭐하니?' 하차 전말을 밝혔다. 이진호에 따르면 '놀면 뭐하니?' 측은 이이경의 사생활 논란이 불거졌을 당시 정규 녹화를 미루고 이이경과 따로 만나 하차를 통보했다.

이에 배신감을 느낀 이이경은 "윗선이 결정한 일"이라는 제작진의 말에 "그 윗선이 유재석이냐"며 유재석이 자신의 하차에 개입했는지를 수 차례 의심했다고 전했다.

영상이 공개된 후 이이경 소속사 상영이엔티 측은 공식 입장문을 통해 "당사는 제작진의 결정에 아쉬운 마음만을 표했을 뿐, 해당 결정이 유재석씨의 의견인지에 대해 되묻거나 질의한 사실이 전혀 없었음을 분명히 밝힌다"고 반박했다.

이이경 측은 "하차 통보 당일 이이경씨는 유재석 씨와의 통화에서 안타까운 마음을 담은 대화를 나눴으며, 통화는 '나중에 만나서 이야기하자'라는 응원의 대화를 끝으로 마무리되었다"며 "이후 이이경씨는 유재석씨에 대해 단 한차례도 언급한 적이 없다"고 강조했다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박보검도 ‘나래바’ 실체 알았나..박나래 최다 러브콜에도 "연락처 안줬다"

2.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

3.

의사 면허 숨긴 '주사 이모' 때문에…키·박나래 활동 중단에 방송가 비상[SC이슈]

4.

샤이니 키, 활동중단+방송 하차 결정 "주사이모, 의사인줄 알아...무지함 반성"[전문]

5.

이이경 '유재석 윗선' 언급 안 했다더니…‘놀뭐?’ 하차 취재 녹취 공개 파문(뒤통령)

연예 많이본뉴스
1.

박보검도 ‘나래바’ 실체 알았나..박나래 최다 러브콜에도 "연락처 안줬다"

2.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

3.

의사 면허 숨긴 '주사 이모' 때문에…키·박나래 활동 중단에 방송가 비상[SC이슈]

4.

샤이니 키, 활동중단+방송 하차 결정 "주사이모, 의사인줄 알아...무지함 반성"[전문]

5.

이이경 '유재석 윗선' 언급 안 했다더니…‘놀뭐?’ 하차 취재 녹취 공개 파문(뒤통령)

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 비밀 있었다니! → 폰세, 한화에 '진짜 고마워해야 하는 이유' 밝혀졌다

2.

"김하성 4년 710억 거절" 美 폭로, 도대체 왜?…"보라스 고객들에게 익숙한 패턴"

3.

3할 쳐본 적 없는데, 5년 140억 거절 실화냐...'희귀 매물' 거포 3루수, 도대체 얼마 원하나

4.

KIA 투수 김대유 결혼…박서준 코치·최유경 프로도 화촉

5.

1억달러설은 어디로?…마감 임박! 日 거포 결국 '헐값' 계약으로 마무리하나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.