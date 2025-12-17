팝핀현준 "욕은 해도 폭력은 NO"vs제보자 "귀 맞아 고막 손상"…진실…

[스포츠조선 안소윤 기자] 댄서 겸 가수 팝핀현준이 과거 댄스팀 멤버를 폭행했다는 의혹에 휩싸인 가운데, 이를 둘러싼 진실공방이 이어지고 있다.
15일 방송된 JTBC '사건반장'에선 약 20년 전 팝핀현준에게 폭행을 당했다는 전·현직 댄서들의 제보가 전해졌다.
먼저 제보자 A씨는 "(팝핀현준에게) 주먹과 발로 맞았고, 뺨을 맞아 안경이 휘었다"며 "귀를 잘못 맞아 고막이 손상돼 한동안 한쪽 귀가 잘 들리지 않았다"고 폭로했다. 또 갑작스럽게 바뀐 안무에 대한 사전 설명을 듣지 못한 상태에서 실수를 했다는 이유로도 폭행을 당했다고 주장했다.
또 다른 제보자 B씨는 17세 당시 팝핀현준에게 폭행을 당했다고 밝혔다. 그는 "갑자기 다가와 깁스한 팔로 얼굴을 때렸다. 넘어지며 무릎을 다쳐 연습을 쉬어야 했고, 그 과정에서 크게 방황했다"고 말했다. 이어 제보자 C씨 역시 뜨거운 음료를 사 오거나, 반찬이 마음에 들지 않는다는 이유로 욕설과 폭행을 일삼았다고 폭로했다.
그러나 팝핀현준은 자신을 둘러싼 폭행 의혹에 전면 부인했다. 그는 "팔꿈치가 크게 골절돼 지금도 다 펴지지 않는데 어떻게 때리겠느냐"라며 "욕은 하지만 체구가 작아 폭력을 쓰지 않는다"고 억울함을 호소했다.
한편 백석예술대학교 실용댄스 학부 초빙교수로 활동하던 팝핀현준은 최근 수업 중 부적절한 발언으로 논란이 불거졌다. 백석예술대학교 실용댄스학부 재학생이라고 밝힌 D씨는 개인 계정을 통해 '실용댄스학부 제작실습 폭로글'이란 제목의 글을 게재했다. D씨는 수업을 진행한 교수가 학생에게 성적 수치심을 유발하는 부적절한 발언을 했고, 욕설과 고성으로 위협적인 분위기를 조성했다고 주장했다.
이와 관련해 팝핀현준은 "교육자로서 부적절한 언행으로 엄한 분위기를 조성했고, 의도와 무관하게 성적 수치감을 느끼게 한 점에 대해 깊이 반성하고 있다"며 "오늘부로 백석예술대학교 실용댄스학부 교수직에서 사임한다. 학생 여러분께 진심으로 사과드린다. 결코 불순한 의도는 아니었음을 다시 한번 분명히 말씀드린다"고 고개를 숙였다.