KIA 투수 김대유 결혼…박서준 코치·최유경 프로도 화촉

기사입력 2025-12-17 14:32


KIA 투수 김대유 결혼…박서준 코치·최유경 프로도 화촉
KIA 타이거즈 투수 김대유(왼쪽)와 신부 김다영. 사진제공=KIA 타이거즈

[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 투수 김대유가 백년가약을 맺는다.

김대유는 오는 20일 오전 11시 30분 서울 플로팅아일랜드 2층 컨벤션홀에서 신부 김다영씨와 화촉을 밝힌다.

김대유는 지인의 소개로 김씨를 처음 만나 연인 관계로 발전했으며 2년 반 동안의 열애 후에 혼인하게 됐다. 김대유-김다영 커플은 식을 마친 뒤 멕시코 칸쿤으로 신혼여행을 떠난다.

김대유는 "내 인생에서 가장 든든한 동반자를 만나 새로운 출발을 하게 되어 매우 기쁘다. 항상 곁에서 응원해준 아내에게 감사한 마음을 전하고 싶다. 앞으로 가정에도 충실하고 선수로서의 책임에도 최선을 다하며 좋은 모습을 보이겠다"고 말했다.

박서준 스카우트 코치도 오는 27일 오후 12시 30분 서울 더라움 2층 마제스틱볼룸에서 신부 최혜민 씨와 결혼식을 올린다.

박서준 코치와 최혜민 씨는 2011년 모임에서 처음 만나 2년간 연인 관계를 이어오던 중 최혜민 씨의 미국 유학으로 잠시 헤어졌다가, 10년 만인 2023년부터 다시 연을 이어가 올해 결혼에 골인했다.

박서준 코치는 "평생을 함께하기로 약속한 아내에게 감사하며, 진실되고 성실한 남편이 되도록 하겠다"고 전했다.

박서준 코치는 호주로 신혼여행을 다녀온 뒤 경기도 광명시에 신접 살림을 차릴 예정이다.


KIA 투수 김대유 결혼…박서준 코치·최유경 프로도 화촉
박서준(왼쪽) 최혜민 커플. 사진제공=KIA 타이거즈

홍보팀 최유경 프로도 27일 오후 6시 30분 서울 호텔PJ 4층 헤스티아홀에서 신랑 강주원씨와 화촉을 밝힌다.

최유경 프로와 강주원 씨는 대학생 시절 스포츠마케팅 동아리에서 처음 만난 뒤, 10년 간의 열애 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.

최유경 프로는 "내 꿈을 응원해주고 이해해준 다정한 사람과 결혼하게 돼 감사하다. 10년의 연애 기간처럼 행복한 결혼 생활을 하겠다"고 소감을 전했다.

최유경-강주원 커플은 호주 시드니로 신혼여행을 떠날 계획이다.


KIA 투수 김대유 결혼…박서준 코치·최유경 프로도 화촉
최유경(오른쪽) 강주원 커플. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

논란의 이이경… ‘유재석 윗선’ 발언 진실공방·DM 추가 폭로 '겹악재'

2.

'조폭 연루설' 조세호, 김나영에 사기범 소개시켜줬다…방송 재조명[SC이슈]

3.

[공식]연매협도 박나래에 분노…"전매니저들에 사과해라"(전문)

4.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

5.

'나혼산', '9년 멤버' 박나래 손절 후 첫 단체사진 "열정 인수인계 완료"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격 고백! 폰세, 日시절 왕따 폭로 → "정말 괴로웠다. 가장 어두운 시기"

2.

"오버페이 없다" KIA의 대쪽 같은 기조, 시장도 이 선수 편이 아니다

3.

'흥민이형, 저도 미국 가요' 올 시즌 단 '2분' 출전...갑자기 메시-수아레스와 호흡? 골 못넣는 공격수의 인생 역전→인터 마이애미-산호세 '러브콜'

4.

"김하성 4년 710억 거절" 美 폭로, 도대체 왜?…"보라스 고객들에게 익숙한 패턴"

5.

헤쳐모여! '쏘니 영향력 막강'→토트넘 동료들 우르르 미국 간다…"히샬리송 올랜도 시티 연결"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격 고백! 폰세, 日시절 왕따 폭로 → "정말 괴로웠다. 가장 어두운 시기"

2.

"오버페이 없다" KIA의 대쪽 같은 기조, 시장도 이 선수 편이 아니다

3.

'흥민이형, 저도 미국 가요' 올 시즌 단 '2분' 출전...갑자기 메시-수아레스와 호흡? 골 못넣는 공격수의 인생 역전→인터 마이애미-산호세 '러브콜'

4.

"김하성 4년 710억 거절" 美 폭로, 도대체 왜?…"보라스 고객들에게 익숙한 패턴"

5.

헤쳐모여! '쏘니 영향력 막강'→토트넘 동료들 우르르 미국 간다…"히샬리송 올랜도 시티 연결"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.