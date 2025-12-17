[공식] 키, '주사 이모' 여파에…MBC '연예대상' MC 하차→전현무…

[스포츠조선 안소윤 기자] 샤이니 키가 일명 '주사 이모' 논란에 휩싸여 방송 활동 중단을 선언한 가운데, 2025 MBC 방송연예대상이 3인 MC 체제에서 2인 MC 체제로 변경된다.
MBC는 17일 스포츠조선에 "2025 MBC 방송연예대상 MC로 출연 예정이었던 키 씨가 활동 중단 의사를 밝힘에 따라, 제작진은 그 뜻을 존중하여 이번 시상식은 전현무, 장도연 2인 MC 체제로 진행하기로 결정했다"고 밝혔다.
당초 오는 29일 진행되는 2025 MBC 방송연예대상은 지난해 대상 수상자인 전현무를 비롯해 장도연과 키가 진행을 맡을 예정이었다. 그러나 키가 소속사를 통해 활동 중단을 선언하면서 변동이불가피해졌다.
최근 키는 방송인 박나래와 함께 불법 의료 시술 의혹을 받는 '주사 이모' 이 씨와의 친분설에 휩싸였다. 키 소속사 SM엔터테인먼트는 17일 "키는 최근 불거진 의료 면허 논란을 통해 이 씨가 의사가 아니라는 사실을 처음 알게 됐고, 이로 인해 큰 혼란을 겪고 있다"며 "본인의 무지함에 대해 깊이 반성하고 있다"고 전했다. 이어 "키는 본 사안의 엄중함을 인식해, 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서 하차하기로 결정했다"고 밝혔다. 같은 날 키도 자신의 개인 계정을 통해 "저를 믿고 응원해 준 분들께 너무나 죄송하고 부끄러운 마음"이라며 "이번 일과 관련해 제가 할 수 있는 모든 일을 성실히 하겠다"고 고개를 숙였다.
한편 키는 고정 출연 중이던 tvN 예능 '놀라운 토요일', MBC 예능 '나 혼자 산다' 등에서 하차한다.