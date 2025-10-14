[공식]이재명 대통령 부부 등장에 화제성 1위..'냉부해' 자체 최고 기록 경신

기사입력 2025-10-14 12:23


[공식]이재명 대통령 부부 등장에 화제성 1위..'냉부해' 자체 최고 기…

[스포츠조선 김소희 기자]굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 10월 1주차 TV-OTT 통합 비드라마 비드라마 화제성 부문에서 JTBC의 '냉장고를 부탁해 since 2014'가 1위에 올랐다. 대통령 부부 출연으로 화제성이 크게 높아진 것이다.

이미 대통령 부부 출연 소식으로 사전 화제성이 높게 형성된 가운데 방송 후 화제성이 추가로 94.1% 증가한 것이다. 이번주에 '냉부해'가 기록한 화제성 점수는 프로그램 자체 최고 기록을 경신한 결과다.

2위에는 MBC의 '2025 추석특집 아이돌스타 선수권대회'가 이름을 올렸다. 특히, 화제성을 구성하는 네 가지 부문 중 SNS 부문에서 1위를 기록한 것으로 나타났다.

3위는 모든 에피소드가 공개된 Netflix의 '크라임씬 제로'이 차지했으며, 4위는 TVING의 '환승연애4'가 기록했다. 프로그램에서 장기연애한 커플이 공개된 것이 크게 이슈가 되면서 전주 대비 화제성이 23.8% 상승한 것이다.

5위에는 지난주 6위에서 한 계단 순위 상승한 MBC의 '신인감독 김연경'으로 나타났다. 방송 첫 주 이후 2주 연속 화제성이 증가하는 상승세를 보이고 있다.


한편, 6위부터 10위까지는 ENA/SBS Plus의 '나는 SOLO', MBC의 '나 혼자 산다', MBC의 '놀면 뭐하니?', 쿠팡플레이의 '저스트 메이크업' 그리고 JTBC의 '아는 형님'순이다.

굿데이터코퍼레이션이 발표한 10월 2주차 순위는 2025년 10월 6일부터 2025년 10월 12일까지 방송 또는 공개 중이거나 예정인 TV 비드라마와 OTT 오리지널 비드라마 그리고 각 프로그램에 출연한 출연자와 게스트를 조사 대상에 포함하였다.

한 주간 가장 경쟁력 있는 프로그램을 선정하기 위한 화제성 조사는 뉴스기사, VON(Voice of Netizen), 동영상(영상클립 및 숏츠), SNS에서 발생한 프로그램 관련 정보들과 이에 대한 네티즌 반응을 분석한 결과이다. 조사를 위해 수집된 자료 가운데 프로그램과 관련 없는 자료, 화제성 점수를 의도적으로 올리기 위한 어뷰징 자료는 필터링 단계를 통해 처리된다. 이 과정을 통해 프로그램 경쟁력이 보다 정확하게 분석되고 있으며 정확도는 97%이상이다.

연예 많이본뉴스
1.

정성일, 결혼 9년 만에 파경 "귀책사유 NO, 8살 子공동육아..원만한 합의로 이혼"[공식]

2.

'출생의 비밀' 김송 쌍둥이 동생, 방송출연 심경고백 "시기 질투 너무 심해"[SC이슈]

3.

‘더 글로리’ 정성일, 결혼 9년 만 파경 "숙고 끝에 각자의 길"

4.

'재혼' 김병만, 63빌딩서 '다이아 반지' 프러포즈..♥아내 "모든 시간 보상받는 느낌"(사랑꾼)

5.

'재혼' 김병만, 결혼식 현장 최초 공개 "♥아내+두 자녀는 내 구세주"(사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

다저스, 역대급 초황당 더블플레이. 이거 진짜예요? → 만루에서 '중견수 땅볼' 병살.

2.

"긴장할수록 더…" 역사적 구속도 가능, 160㎞ 꿈꾸는 괴물 루키의 숨은 비결? 드디어 꿈 꾸던 가을이 왔다

3.

'그 돈 받고는 안 가!'→'中 맡자마자 성적 내라고?' 중국 날벼락 맞았다, 대표팀 감독 후보 2명 동시 사퇴 '충격'

4.

"나 안뽑은 팀 후회하게 만들겠다" 156㎞에도 외면받은 10순위 신인, '1군 개근→첫 승,세이브,홀드→올스타전→필승조→KS 직행→국대 승선' 첫해 다 이뤘다[이천 인터뷰]

5.

후라도(패)→로건(패)→화이트(패)→후라도(패)→앤더슨(패) '용병 전패' 2025 가을야구, 설마 오늘도..?

