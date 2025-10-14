[공식]클로즈 유어 아이즈 측 "멤버 켄신, 대상포진 진단…금주 활동 중…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES·클유아) 멤버 켄신이 건강상의 이유로 잠시 활동을 중단한다.
이에 따라 이번 주 예정된 클로즈 유어 아이즈의 공식 일정은 켄신을 제외한 6명의 멤버가 소화할 예정이다.
끝으로 언코어는 "당사 또한 아티스트의 빠른 컨디션 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
다음은 소속사 입장 전문.
안녕하세요,
UNCORE입니다.
우선 항상 CLOSE YOUR EYES를 아껴주시는 CLOSER 여러분께 감사드립니다.
CLOSE YOUR EYES 멤버 켄신의 컨디션 및 향후 스케줄 관련하여 안내드립니다.
켄신은 최근 몸살 기운으로 인한 컨디션 난조로 인해 내원하였으며, 대상포진 진단을 받았습니다.
아티스트의 빠른 회복을 위해 병원에 입원하여 치료를 받을 예정이며, 충분한 휴식과 안정을 취하여 컨디션 회복 후 활동에 복귀할 예정입니다.
이에 금주 예정된 스케줄은 켄신을 제외한 6명으로 진행될 예정이며, CLOSER 분들의 너른 양해 부탁드립니다.
당사 또한 아티스트의 빠른 컨디션 회복을 위해 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com