충주맨, 은퇴 언급 "번복할 생각 없어, 따로 계정 팔 생각도 없다"

기사입력 2025-10-14 22:36


충주맨, 은퇴 언급 "번복할 생각 없어, 따로 계정 팔 생각도 없다"

[스포츠조선 이우주 기자] 충주시 공무원 충주맨이 은퇴 계획에 대해 밝혔다.

충주시 공식 유튜브 채널에서는 '90만 구독자 감사합니다'라는 제목의 Q&A 영상이 공개됐다.

목욕 가운에 레드 와인을 들고 거만한 자세로 나타난 충주맨은 "항상 해왔듯이 여러분을 섬기는 낮은 자세 인터뷰 준비했고 복장은 우리 이제 좀 친해졌으니까 편한 복장으로 준비했다"고 너스레를 떨었다.

충주맨을 시작으로 전국 지자체에서 공무원들이 충주맨과 비슷한 방식으로 유튜브에 도전하기도 했다. 이에 한 팬은 "공무원 유튜브 생태계에 독을 푼 것에 대해 어떻게 생각하시냐"고 물었고 충주맨은 "제가 독을 푼 게 아니라 여러분이 독을 원하는 거다. 그러니까 그런 분들이 나오겠죠"라고 답했다.

그러면서 충주맨은 "그럼에도 좋은 방향이라 생각한다. 기존의 했던 방식이 성과가 없었기 때문에 몸부림이라 생각해주시고 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다. 다만 천편일률적으로 하는 건 좀 맞지 않다 생각하고 차별성을 둬야 된다 생각한다"고 자신의 생각을 밝혔다.


충주맨, 은퇴 언급 "번복할 생각 없어, 따로 계정 팔 생각도 없다"
우즈를 패러디한 '충즈' 무대 비하인드에 대해서는 "문화예술과에서 강제로 시킨 거다. 무대에 서달라 그래서 제가 고민을 여러 개 하다가 군복 입은 우즈의 무대가 생각났다. 그래서 그걸 패러디했다"며 "비하인드가 있는데 AR을 깔아주기로 했다. 근데 AR을 깔아주지 않아서 제 생목이 노출돼서 충격을 받았다"고 밝혔다.

충주시 채널 구독자가 100만 명이 되면 은퇴하겠다고 선언했던 충주맨. "번복하고 싶나"는 질문에 충주맨은 "은퇴하고 싶다는 제 마음은 변함이 없다. 그래서 여러분께서 제가 보기 싫으면 빨리 구독을 눌러달라. 빠른 구독만이 살길"이라고 밝혔다.

또 다른 팬은 "부계로 유튜브를 따로 운영하면 안 되냐. 수익화 너무 아깝다"고 말했지만 충주맨은 "어허. 그런 얘기 하지 마시라. 제가 잘 되지 않길 바라는 수많은 대중과 개청자(?) 모두가 싫어할 일이기 때문에 공직에 있으면서 따로 계정을 팔 생각은 전혀 없다"고 단호하게 말했다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 8년된 섀도에 피부 걱정...이사배는 경악 "버려도 되죠?"('이민정 MJ')

2.

이수지, 백화점에서 연예인DC 요구 "100만 원만 깎아달라 했다" ('살롱드립')

3.

김준호♥김지민, 깨 쏟아지는 신혼 카톡방 공개.."12월부터 2세 준비" 선언

4.

송옥숙, 필리핀 혼혈 딸 입양 "가족이 이혼해 갈 데 없던 아이 데려와" ('원더풀라이프')

5.

제이쓴 "子 준범, 관종끼 드러나"...'케데헌' 한복 입고 시선 즐기는 '3세' ('홍쓴티비')

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 8년된 섀도에 피부 걱정...이사배는 경악 "버려도 되죠?"('이민정 MJ')

2.

이수지, 백화점에서 연예인DC 요구 "100만 원만 깎아달라 했다" ('살롱드립')

3.

김준호♥김지민, 깨 쏟아지는 신혼 카톡방 공개.."12월부터 2세 준비" 선언

4.

송옥숙, 필리핀 혼혈 딸 입양 "가족이 이혼해 갈 데 없던 아이 데려와" ('원더풀라이프')

5.

제이쓴 "子 준범, 관종끼 드러나"...'케데헌' 한복 입고 시선 즐기는 '3세' ('홍쓴티비')

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]

2.

'포스트 손흥민' 엄지성 터졌다! 파라과이 수비 허점 제대로 노린 한 방...홍명보호, 15분 만에 선제골[파라과이전]

3.

[A매치 리뷰]"오대영은 없었다" 日, 후반에만 3골 '0-2→3-2' 기적의 뒤집기로 브라질에 역사상 첫 승! 홍명보호와 비교 불가피

4.

[현장리뷰]"엄지성→오현규 골" 'WC 포트2 가능성 높였다!' 韓, '복병' 파라과이 2-0 제압 '분위기 반전 성공!'

5.

상대는 삼성! 준비는 끝났다…백전노장 출사표, "더 높은 곳에 오를 수 있도록 최선 다하겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.