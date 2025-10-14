충주맨, 은퇴 언급 "번복할 생각 없어, 따로 계정 팔 생각도 없다"

|
[스포츠조선 이우주 기자] 충주시 공무원 충주맨이 은퇴 계획에 대해 밝혔다.
충주맨을 시작으로 전국 지자체에서 공무원들이 충주맨과 비슷한 방식으로 유튜브에 도전하기도 했다. 이에 한 팬은 "공무원 유튜브 생태계에 독을 푼 것에 대해 어떻게 생각하시냐"고 물었고 충주맨은 "제가 독을 푼 게 아니라 여러분이 독을 원하는 거다. 그러니까 그런 분들이 나오겠죠"라고 답했다.
그러면서 충주맨은 "그럼에도 좋은 방향이라 생각한다. 기존의 했던 방식이 성과가 없었기 때문에 몸부림이라 생각해주시고 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다. 다만 천편일률적으로 하는 건 좀 맞지 않다 생각하고 차별성을 둬야 된다 생각한다"고 자신의 생각을 밝혔다.
충주시 채널 구독자가 100만 명이 되면 은퇴하겠다고 선언했던 충주맨. "번복하고 싶나"는 질문에 충주맨은 "은퇴하고 싶다는 제 마음은 변함이 없다. 그래서 여러분께서 제가 보기 싫으면 빨리 구독을 눌러달라. 빠른 구독만이 살길"이라고 밝혔다.
또 다른 팬은 "부계로 유튜브를 따로 운영하면 안 되냐. 수익화 너무 아깝다"고 말했지만 충주맨은 "어허. 그런 얘기 하지 마시라. 제가 잘 되지 않길 바라는 수많은 대중과 개청자(?) 모두가 싫어할 일이기 때문에 공직에 있으면서 따로 계정을 팔 생각은 전혀 없다"고 단호하게 말했다.
