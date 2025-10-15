미용사로 대박난 이지현, 안타까운 소식..아픈 父 간호하며 '울컥'

정유나 기자
기사입력 2025-10-15 05:55
'86세' 전원주, 아들에 역정 "연간 700만원 헬스장? 내돈으로 가는 것"
김동완, 저격 논란에 입 열었다 "절 미워하세요? 모두 가상의 인물"
송옥숙, 필리핀 혼혈 딸 입양 "가족이 이혼해 갈 데 없던 아이 데려와" ('원더풀라이프')
이민정, 8년된 섀도에 피부 걱정...이사배는 경악 "버려도 되죠?"('이민정 MJ')
이수지, 백화점에서 연예인DC 요구 "100만 원만 깎아달라 했다" ('살롱드립')
"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]
[A매치 리뷰]"오대영은 없었다" 日, 후반에만 3골 '0-2→3-2' 기적의 뒤집기로 브라질에 역사상 첫 승! 홍명보호와 비교 불가피
'45분이면 충분' 美친 탈압박→파라과이 수비 농락, '에이스' 이강인은 이강인이었다
"무심히 던진 '돌'도 '돌'이야" 신태용 경질→노상래 임시 체제, 정상 찾아가는 울산…이제는 결과로 얘기할 수밖에 없다
'PS 역대 최초-최초-최다' 다저스 2606억 잭팟, 로버츠 완전히 반했다 "내가 기억하는 한 최고"