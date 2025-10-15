[공식] 극한 호불호 속, 김우빈·수지 '다 이루어질지니' 글로벌 1위 찍었다

기사입력 2025-10-15 08:32


[스포츠조선 문지연 기자] '다 이루어질지니'가 글로벌 1위에 이름을 올렸다.

15일 넷플릭스 투둠(Tudum) TOP 10 웹사이트에 따르면 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'는 6일부터 12일까지 8,000,000 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 TOP 10 시리즈(비영어) 부문 1위에 올랐다. 여기에 전 세계 50개국 TOP 10 리스트에 이름을 올리는 것은 물론, 홍콩, 페루, 필리핀, 태국, 싱가포르, 베트남, 도미니카 공화국 등 10개국에서 1위를 차지했다. 그뿐만 아니라 굿데이터코퍼레이션 발표에 따르면 10월 1주 차부터 2주 차까지 TV-OTT 통합 드라마 화제성에서 높은 점유율로 전체 1위를 유지 중이며, TV-OTT 통합 드라마 화제성 출연자 부문에서도 2주 연속 1위(수지)와 2위(김우빈)에 올랐다.

김은숙 작가는 세 가지 소원과 연결되는 인간성에 대한 메시지를 작품을 통해 전했고, 김우빈과 수지는 9년 만에 다시 만나 열연을 펼쳤다. 김우빈, 수지 뿐만 아니라 미주 역으로 이야기에 흥미로운 변주를 가져온 안은진, 죽음의 천사 캐릭터를 매력적으로 소화한 노상현, 신수 세이드를 연기하며 강렬한 존재감을 남긴 고규필, 색다른 연기 변신을 보여준 이주영, 인외 캐릭터를 개성 있게 소화한 우현진도 관심을 받았다.

'다 이루어질지니'는 넷플릭스에서 스트리밍 중이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com



