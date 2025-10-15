"20년 활동 과부하" 개리, 3년째 방송 쉬는 이유=육아휴직 "내 인생 최고 선택"

기사입력 2025-10-15 17:56


"20년 활동 과부하" 개리, 3년째 방송 쉬는 이유=육아휴직 "내 인생…

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 리쌍의 개리가 아들 하오에 대한 애정을 드러냈다.

15일 개리는 자신의 계정에 "울 아들 축 생일. 휴직하고 너랑 많은 시간 보낸 게 내 인생 최고의 선택. 행복하자"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 아기였던 하오를 품에 안은 개리의 모습이 담겨 있다. 개리는 환한 미소를 지으며 어린 하오를 안고 있고, 다정한 부자의 모습이 보는 이들의 마음을 따뜻하게 한다.


"20년 활동 과부하" 개리, 3년째 방송 쉬는 이유=육아휴직 "내 인생…
한편, 개리는 지난 2017년 10살 연하의 비연예인 여성과 결혼해 슬하에 아들 하오를 두고 있다. 하오는 2017년생으로 현재 만 6세이며, 지난해 초등학교에 입학했다.

개리는 과거 아들 하오와 함께 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받은 바 있다.

또한 2020년 '슈돌'에 잠시 출연했을 당시, "'슈돌'에 출연하면서 20년 넘게 방송 활동을 하다 보니 과부화가 온 것 같았다. 휴식기에 결혼을 했고, 아기가 생기면서 자연스럽게 육아휴직을 하게 됐다"며 "그래서 휴식 기간이 길어졌지만, 일을 쉬는 동안 전혀 불행하지 않았다"고 밝히기도 했다.

그의 마지막 방송활동은 지난 2022년 방송된 Mnet '아티스탁 게임'이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'프듀' 출신 아이돌, 걸그룹 양다리 걸치다 딱 걸렸다 "활동중단"[SC이슈]

2.

장우혁, '♥16살 연하' 공개열애 4주만에 '기쁜 소식' 전했다..."최고의 신붓감 만나"

3.

55세 김혜수, 레깅스 벗을 틈도 없다…'시그널2' 앞두고 완벽 몸 만들기

4.

이효리 'Y2K 여신' 20대 시절 소환…지금 봐도 압도적 미모

5.

데프콘, '나솔' 제작진 '긴급 속보' 공지에 충격 "잠시만요"...송해나도 '입틀막'

연예 많이본뉴스
1.

'프듀' 출신 아이돌, 걸그룹 양다리 걸치다 딱 걸렸다 "활동중단"[SC이슈]

2.

장우혁, '♥16살 연하' 공개열애 4주만에 '기쁜 소식' 전했다..."최고의 신붓감 만나"

3.

55세 김혜수, 레깅스 벗을 틈도 없다…'시그널2' 앞두고 완벽 몸 만들기

4.

이효리 'Y2K 여신' 20대 시절 소환…지금 봐도 압도적 미모

5.

데프콘, '나솔' 제작진 '긴급 속보' 공지에 충격 "잠시만요"...송해나도 '입틀막'

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 손흥민 후계자 이미 찾았다" 역대급 극찬...'국가대표 미소집' 한국인 역대 8번째 라리가 데뷔, 미친 재능 김민수 관심 폭발

2.

홍명보호 초대박, 브라질 참사→大이변→월드컵 사상 첫 2포트 진짜 코앞 'FIFA 랭킹 22위 등극 유력'...호주 역전패+에콰도르 무승부

3.

쏘니 나 눈물나! '포스텍 경질' 초임박→"첼시전 반전 없다면 불가피"…마음의 상처 아물기도 전인데

4.

다음은 김하성 차례? '보라스 고객들' 알론소-벨린저 이어 브레그먼도 FA 선언, 유격수 시장 절대 유리

5.

폰세의 1차전 맞대결 파트너, 최원태냐 가라비토냐, 답은 이미 나와있다[PO]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.