'53세' 정선희, 탄수화물 먹방에도 늘씬 비결 "다음날 하루 종일 굶어…

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 정선희가 몸매 비결을 공개했다.

15일 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에는 "아따 부산 직이네예ㅣ삼성 이재용이 간 집 +)부산 시장 투어"라면서 영상이 게재됐다.

이날 부산을 찾은 정선희는 부산 3대 어묵집에서 어묵 쇼핑을 한 뒤 식사를 위해 부평 깡통 시장을 찾았다.

메뉴는 비빔당면과 물떡. 처음 맛보는 비빔당면은 정선희의 입맛을 제대로 저격했다. 정선희는 "단무지가 킥이다. 매콤한데 날카로운 매운 맛은 아니다. 더운데도 맛있다"면서 폭풍 먹방을 선보였다.

"서울에서는 이 맛이 안 나는구나". 처음 맛 본 물떡도 정선희 입맛을 저격했다.


그때 정선희를 알아 본 사장님은 맛을 보라며 떡볶이를 건넸고, 정선희는 "쌀떡이다. 떡이 쫄깃하고 맛있다"면서 연신 감탄을 쏟아냈다.

이후 정선희는 "진짜로 되게 맛있다. 쫄깃함이 완전 다르다"면서 계속 땡기는 물떡에 연신 먹방을 선보였다.

그때 정선희는 "탄수화물 합법적으로 먹는 거 너무 고맙다"면서 "또 내일은 하루 종일 굶어야 한다"면서 몸매 비결을 공개해 눈길을 끌었다.


한편 정선희 최근 "-5kg 줄이는 미친 운동 꿀팁"이라면서 운동 일상을 공개했다.

이날 헬스장을 찾은 정선희는 엉덩이 운동에 집중, "엉덩이가 쳐지는 게 돈 떨어지는 것보다 더 무섭다"고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "인생에 공짜가 없다. 남에게 폐 끼치지 않고 늙겠다는 각오를 가졌다"라며 열심히 운동을 하는 이유도 밝혀 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

