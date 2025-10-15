강지영, 日서 '사케'로 대박났다 "일본 양조장과 협업...내 이름 걸고 출시" ('라스')

기사입력 2025-10-15 23:19


강지영, 日서 '사케'로 대박났다 "일본 양조장과 협업...내 이름 걸고…

강지영, 日서 '사케'로 대박났다 "일본 양조장과 협업...내 이름 걸고…

강지영, 日서 '사케'로 대박났다 "일본 양조장과 협업...내 이름 걸고…

강지영, 日서 '사케'로 대박났다 "일본 양조장과 협업...내 이름 걸고…

강지영, 日서 '사케'로 대박났다 "일본 양조장과 협업...내 이름 걸고…

[스포츠조선 정안지 기자] 카라 강지영이 "일본에서 사케를 출시했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

15일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 '흥행 루팡' 특집으로 배우 강하늘, 김영광, 강영석, 강지영이 출연했다.

현재 한국과 일본을 오가며 활동 중이라는 강지영은 "일본에서 5년 정도 살면서 일본에서 배우, 가수 활동을 했다. 지금도 병행하면서 왔다 갔다 하고 있다. 한 달에 한번은 일본에 간다"고 했다.

이어 그는 "일본에 집도 있다. 한국 활동 비중이 더 큰 편이다. 일본은 한 달에 일주일 정도 있는다"면서 "일본에서 드라마, 영화 뿐만 아니라 이번에 사케도 출시했다"고 말해 눈길을 끌었다.

강지영은 "일본 양조장과 협업해서 내 이름을 걸고 사케도 출시했다"며 덧붙여 시선을 집중시켰다.


강지영, 日서 '사케'로 대박났다 "일본 양조장과 협업...내 이름 걸고…
그때 강하늘은 카라의 열혈 팬이었다고 밝혀 눈길을 끌었다. 강하늘은 "고등학교 때부터 좋아했던 것 같다"면서 "'30일' 때 카라 팬이라고 밝혔다"면서 팬심을 드러냈다.

강지영은 강하늘의 일본어 선생님이었다고. 강하늘은 "현장에서 봤는데 일본어를 진짜 잘하시더라. 나도 일본어를 공부하고 싶었다. 영화 뒤풀이 때 '일본어 선생님도 하시냐. 문자로 일본어를 주면 교정해줄 수 있냐'고 물어봤다"며 강지영과 수업을 하게 된 이유를 밝혔다.

강지영은 "처음부터 끝까지 다 일본어로 한다. 나도 일본어 선생님은 처음이다"면서 "일본어 배우고 싶다고 해서 알려드렸는데 학생이 답장이 너무 느리더라"고 해 웃음을 안겼다. 이에 강하늘은 "못난 학생인 것 같다"며 이실직고 해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장영란♥한창, 난임 부부였다 '최초 고백' "자궁외 임신, 딸 힘들게 낳아" ('A급 장영란')

2.

장성규, '65억' 청담동 건물주 재력 "위치 좋아...대출 내는 것도 즐거워" ('형수는 케이윌')

3.

이시언, 박나래에 조부모 담은 시계 선물 "할머니 장례식 못가 미안해"(시언스쿨)

4.

이경규, 심경 고백 "약물 운전 후 경찰 포토라인...죽음 생각할만큼 무너졌다"

5.

심형탁 子 하루, 사자머리서 사과머리로 변신 "서있던 머리 내려가"(슈돌)

연예 많이본뉴스
1.

장영란♥한창, 난임 부부였다 '최초 고백' "자궁외 임신, 딸 힘들게 낳아" ('A급 장영란')

2.

장성규, '65억' 청담동 건물주 재력 "위치 좋아...대출 내는 것도 즐거워" ('형수는 케이윌')

3.

이시언, 박나래에 조부모 담은 시계 선물 "할머니 장례식 못가 미안해"(시언스쿨)

4.

이경규, 심경 고백 "약물 운전 후 경찰 포토라인...죽음 생각할만큼 무너졌다"

5.

심형탁 子 하루, 사자머리서 사과머리로 변신 "서있던 머리 내려가"(슈돌)

스포츠 많이본뉴스
1.

LG 더 무서워진다고?…문동주 155㎞ 직구를 홈런으로, '잠실 빅보이' 예고편 제대로 보여줬다

2.

"가족, 친구, 연인과 축구장에 사진 찍으러 오세요" FC서울, 18일 포항전서 '포토이즘데이' 개최

3.

'124억 타자가 빗맞혀도 박수받다' 1차전부터 잘치기 위해... 160㎞ 강속구 피칭머신의 등장[이천 현장]

4.

[현장분석] 정관장의 반란! LG 70대62 완파. 오브라이언트-변준형 원-투 펀치? 팀내 최다 18점 폭발 아반도까지 빅3 체제 완성

5.

"경질 '잉크'도 안 말랐는데" 첼시→웨스트햄서 실패한 감독이 왜…스웨덴 국가대표 노골적 관심, 이삭→요케레스는 어떡하나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.