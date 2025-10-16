하이라이트, 오늘(16일) 데뷔 16주년 기념 신곡 '레인보우' 발매…무…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 하이라이트(HIGHLIGHT)가 데뷔 16주년 기념일을 맞아 팬들에게 무지개 빛 진심을 전한다.
멤버들은 'RAINBOW'를 통해 하이라이트이자 비스트로서 라이트(하이라이트 팬덤명), 뷰티(비스트 팬덤명)와 함께 쌓아온 추억을 되새긴다. 더욱이 한결같이 믿고 응원해준 팬들에게 고마움을 전하며, 앞으로의 시간 역시 다채롭게 빛나길 바라는 마음을 노래한다.
|
올해 역시 미니 6집 'From Real to Surreal (프롬 리얼 투 서리얼)' 타이틀곡 'Chains (체인스)'로 활발한 활동을 펼쳤으며, 아시아 7개 도시에서 2025 단독 콘서트 투어 'RIDE OR DIE (라이드 오어 다이)'를 성공적으로 마무리했다. 16주년 기념일에는 이번 'RAINBOW'를 통해 팬들과의 단단한 유대를 이어간다.
하이라이트의 신곡 'RAINBOW'는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매되며, 라이브 방송은 이날 오후 7시부터 공식 유튜브 채널에서 진행된다.
|
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com