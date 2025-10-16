'컴백 D-4' 시우민, 신곡 '오버드롭' 트랙리스트 공개…상반된 매력 예고

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 시우민(XIUMIN)의 신보에 대한 윤곽이 드러났다.

소속사 INB100(아이앤비100)은 지난 15일 오후, 공식 채널을 통해 시우민의 신보 'Overdrop(오버드롭)' 키워드 인터뷰와 트랙리스트가 담긴 이미지를 공개했다. 해당 콘텐츠에는 트랙리스트는 물론, 이번 앨범의 키워드를 알 수 있는 질문들과 시우민의 솔직한 답변이 담겨 컴백 열기를 고조시켰다.

시우민은 'Overdrop'에서 가장 마음에 드는 가사로 "넘치도록 채워 날"을 꼽으며 곡에 담긴 폭발적인 에너지를 예고했다. 또한 이번 앨범에서 팬들이 놓치지 않았으면 하는 디테일로 "두 곡의 분위기가 매우 다르다"고 덧붙이며 수록곡들이 선사할 상반된 매력에 대한 호기심을 자극했다.

공개된 이미지에 따르면 이번 신보에는 'Overdrop'과 'Fireflies(파이어 플라이스)' 두 곡이 수록된다. 타이틀곡 'Overdrop'은 곡의 흐름에 따라 고조되는 사운드가 인상적인 팝 댄스 곡이다. 닿을 듯 말 듯한 팽팽한 긴장감을 표현한 가사와 다이내믹한 트랙이 어우러져 폭발적인 에너지를 선보인다. 함께 수록된 'Fireflies'는 반딧불이를 연상시키는 신스 사운드와 어반 스타일의 트랙이 돋보이는 팝 R&B 곡으로, 서정적인 멜로디 위로 시우민의 섬세한 보컬이 더해져 따뜻한 위로를 전한다.

시우민은 약 7개월 만에 발표되는 신보 'Overdrop'을 통해 강렬함과 따뜻함을 넘나드는 다채로운 음악적 스펙트럼을 선보일 예정이다. 특히 지난달 개최된 팬 콘서트 'X Times ( )' ENCORE('엑스 타임스 블랭크' 앙코르)'에서 신곡 'Overdrop'과 'Fireflies' 무대를 선공개하고 뜨거운 반응을 얻은 바 있어 정식 발매에 대한 기대가 더욱 커지고 있다.

시우민의 디지털 싱글 'Overdrop'은 오는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

