'컴백 D-4' 시우민, 신곡 '오버드롭' 트랙리스트 공개…상반된 매력 …

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 시우민(XIUMIN)의 신보에 대한 윤곽이 드러났다.
공개된 이미지에 따르면 이번 신보에는 'Overdrop'과 'Fireflies(파이어 플라이스)' 두 곡이 수록된다. 타이틀곡 'Overdrop'은 곡의 흐름에 따라 고조되는 사운드가 인상적인 팝 댄스 곡이다. 닿을 듯 말 듯한 팽팽한 긴장감을 표현한 가사와 다이내믹한 트랙이 어우러져 폭발적인 에너지를 선보인다. 함께 수록된 'Fireflies'는 반딧불이를 연상시키는 신스 사운드와 어반 스타일의 트랙이 돋보이는 팝 R&B 곡으로, 서정적인 멜로디 위로 시우민의 섬세한 보컬이 더해져 따뜻한 위로를 전한다.
시우민은 약 7개월 만에 발표되는 신보 'Overdrop'을 통해 강렬함과 따뜻함을 넘나드는 다채로운 음악적 스펙트럼을 선보일 예정이다. 특히 지난달 개최된 팬 콘서트 'X Times ( )' ENCORE('엑스 타임스 블랭크' 앙코르)'에서 신곡 'Overdrop'과 'Fireflies' 무대를 선공개하고 뜨거운 반응을 얻은 바 있어 정식 발매에 대한 기대가 더욱 커지고 있다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com