이현이, '코 수술' 실시간 공개…"예전 코로 돌아왔다"[SCin스타]

기사입력 2025-10-16 09:46


사진 출처=이현이 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 모델 겸 방송인 이현이가 축구 경기 중 부상을 당해 입원 치료를 받았다.

이현이는 16일 자신의 SNS를 통해 "축구 경기 중에 의욕이 앞서 코뼈가 골절됐다. 그래서 잠시 축구를 쉬면서 그동안 못했던 일들을 이것저것 하고 있다"라며 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

이어 "다행히 지금은 잘 회복해서 예전 코로 돌아왔다. 걱정해주신 분들 감사하다"라며 팬들의 걱정을 덜었다.


공개된 사진 속 이현이는 병원 환자복을 입고 코 부위에 부목을 댄 채 병상에 앉아 있다. 코뼈 골절로 인해 입으로만 호흡해야 했던 그는 "이거 없으면 죽었다. 입을 계속 축여줘야 됐다"며 당시의 고충이 담긴 글도 덧붙였다.

1983년생인 이현이는 2005년 슈퍼모델 선발대회를 통해 데뷔했으며, 현재 SBS 예능 '골 때리는 그녀들' FC구척장신 팀의 일원으로 활약 중이다. 2012년 대기업 엔지니어 홍성기 씨와 결혼해 두 아들을 두고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

