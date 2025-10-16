블록체인 전문사 마브렉스, 마이크로소프트와 '게임 퍼블리싱 및 AI 기반 혁신'을 위한 MOU 체결

기사입력 2025-10-16 15:20


블록체인 전문사 마브렉스, 마이크로소프트와 '게임 퍼블리싱 및 AI 기반…



블록체인 전문회사 마브렉스(MARBLEX)는 마이크로소프트와 '게임 퍼블리싱 및 AI 기반 혁신'을 위한 업무 협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

협약식은 서울 구로구에 위치한 지타워에서 지난 15일에 진행됐으며, 민주홍 한국마이크로소프트 게이밍 사업 부문장, 홍진표 마브렉스 대표 등 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약으로 마브렉스는 마이크로소프트와 협력해 웹3 생태계 활성화를 목표로 블록체인 게임 지원 프로그램 '엑셀레이터'를 전개한다. 애저(Azure) 기반 클라우드는 물론 애저 오픈 AI, 코파일럿 스튜디오 등 마이크로소프트의 AI 기술을 웹3 게임 사업에 접목해 MBX 생태계 및 웹3 게임 인프라를 확장한다는 계획이다.

아울러 마브렉스는 웹3 게임 시장 내 브랜드 확장을 위해 글로벌 GTM(고-투-마켓) 전략도 마이크로소프트와 함께 수립한다고 전했다. 민주홍 한국마이크로소프트 게이밍 사업 부문장은 "마브렉스와의 협업은 마이크로소프트의 애저 기반 클라우드와 AI 기술이 글로벌 웹3 게임 산업과 긍정적 시너지 효과를 보여주는 좋은 사례가 될 것"이라며 "기술적 지원은 물론 마케팅, 생태계 확장까지 다각도로 협력해 나갈 계획이다"라고 말했다.

홍진표 마브렉스 대표는 "이번 협업은 단순한 기술 도입을 넘어, 웹3 게임 퍼블리싱의 새로운 기준을 제시하는 전략적 파트너십이 될 것으로 기대한다"며 "마이크로소프트와 함께 글로벌 웹3 게임 시장에서 경쟁력 있는 MBX 생태계를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 마브렉스는 올 하반기에 '빌런즈(MOBA)', '크리티카(ARPG)' 등 다양한 장르의 글로벌 웹3 게임을 마브렉스 생태계에 온보딩해 라인업을 강화하고, 이뮤터블 등 글로벌 블록체인 플랫폼과 협업을 지속해 퍼블리싱 역량을 고도화할 계획이라고 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

