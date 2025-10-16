'마비노기 모바일', 신규 클래스 '암흑술사' 업데이트

기사입력 2025-10-16 16:43


넥슨은 데브캣이 개발한 MMORPG '마비노기 모바일'에 신규 클래스 '암흑술사'를 업데이트 했다고 16일 밝혔다.

'암흑술사'는 의식용 단검을 무기로 사용하는 힐러 계열 클래스로, 스킬 사용 시 누적되는 '잠식'이 한계를 넘으면 모든 스킬이 강화되지만 지속적으로 체력이 감소하며, 이를 전략적으로 관리하면서 플레이해야 하는 특징을 갖고 있다.

넥슨은 신규 클래스 업데이트를 기념해 육성 이벤트를 진행한다. 우선 11월 13일까지 진행되는 '암흑술사 클래스 성장 부스트' 이벤트에서는 '암흑술사' 클래스 레벨 달성에 따라 '★6 전설 장신구 룬 선택 상자: 암흑술사', '정령의 흔적', '인챈트 스크롤: 폭스' 등을 지급하며, 7일 출석 이벤트를 통해 '룬의 파편', '에픽 연금술 재연소 촉매', '미스틱 던전 차원 열쇠' 등 성장에 필요한 아이템을 선물한다.

또 핼러윈 시즌을 맞아 다양한 특별 이벤트를 진행한다. 던전과 사냥터 몬스터를 처치해 얻을 수 있는 '반가움의 발바닥 스탬프'를 모으면 오는 30일까지 '미스틱 던전 차원 열쇠', '룬 재설정 프리즘', '보석 스킬 세공기', '투박한 스타프리즘' 등 성장에 도움이 되는 아이템으로 교환할 수 있다. 이밖에 30일부터는 할로윈을 맞이해 술래가 되어 가짜 랫맨을 찾는 특별한 미니게임 이벤트가 진행될 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



