컴투스홀딩스, 글로벌 '게임 챌린지' 공모전에서 6개 수상작 선정

기사입력 2025-10-16 18:02


컴투스홀딩스는 '게임 챌린지' 공모전을 통해 총 6개의 수상작을 선정했다고 16일 밝혔다.

'게임 챌린지 공모전'은 참신한 아이디어가 돋보이는 신작을 발굴한다는 목표로 총 상금 100억 원 규모로 진행됐다. 지난달 15일까지 약 2개월 동안 글로벌 15개 국가에서 총 195개 프로젝트가 공모전에 참여했고, 이 가운데 6개 프로젝트를 수상작으로 선정했다.

PC 기반의 디펜스 게임 '디펜스&메이킹'을 비롯해 퍼즐 어드벤처 'SPACE Revolver'(스페이스 리볼버), 생존 MMORPG '트리오브라이프2', SRPG '엘그라시아', 메트로배니아 액션 '스티키 소드' 등 개성 넘치는 프로젝트들이 수상작에 이름을 올렸다. 모바일게임으로는 유일하게 레이싱과 RPG를 융합한 '우당탕러너즈'가 수상작으로 선정됐다.

선정된 6개 프로젝트들은 각각 100만 원의 상금을 확보했다. 10월 중 진행되는 내부 테스트를 통과하면 추가 상금 900만 원이 지급되며, 퍼블리싱 계약을 협의하게 된다. 특히 순조롭게 프로젝트가 진행돼 글로벌 출시에 성공하면 성과 단계에 따라 각 프로젝트 당 최대 10억 원까지 상금을 수령할 수 있다.


컴투스홀딩스는 '게임 챌린지' 공모전을 통해 발굴한 프로젝트를 성공적으로 글로벌 시장에 선보일 수 있도록 각 프로젝트들과 긴밀한 협력을 이어갈 예정이며, 2회차 공모전도 계획하고 있다고 밝혔다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

