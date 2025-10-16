"약간 예쁜게 아니라"…김준호, ♥김지민 유아원 영상→본심 나왔다? "태생부터 무대체질"(준호지민)

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 김지민이 어린 시절 영상을 공개하며 타고난 '연예인 끼'를 입증했다.

김준호 김지민 부부의 유튜브 채널 '준호 지민'은 16일 '동해의 딸사위가 떴다 (한 끼 줄게~스트 with.엄마&동생)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서는 김지민 김준호 부부가 김지민의 어머니와 남동생을 초대해 강원도 동해에서 가족 한 끼 요리를 준비하는 모습이 담겼다.

부부는 각자의 방식으로 닭볶음탕을 만들며 '부부 요리 대결'을 펼쳤다. 결과는 만장일치로 김준호의 승리.

김지민은 "확실히 오빠가 한 게 맛있다"라며 패배를 인정했고, 김준호는 "난 내가 이렇게 잘할 줄 몰랐다. 요리 재능이 있는 것 같다"라며 의기양양한 모습을 보였다. 이어 "못 해서 안 했던 거지, 잘하니까 이제 내가 한다"며 자신감을 드러냈다.

김지민의 어머니 역시 "성의가 대단하다, 고맙다"라며 사위에게 고마움을 전해 훈훈함을 자아냈다.

요리 대결 후, 네 사람은 김지민의 유아원 재롱잔치 영상을 함께 보며 추억에 잠겼다. 디지털 파일로 복원된 화면 속에는 무대 위에서 밝게 웃는 꼬마 김지민의 모습이 담겨 있었다.


"약간 예쁜게 아니라"…김준호, ♥김지민 유아원 영상→본심 나왔다? "태…

"약간 예쁜게 아니라"…김준호, ♥김지민 유아원 영상→본심 나왔다? "태…
이를 본 김준호는 "야무지게 생겼다. 예쁜 게 아니라 개구쟁이 말괄량이 느낌이다"라며 폭소했고, 김지민은 "내 애가 태어나면 저렇게 생겼을까"라며 미소지었다.


김준호는 어린 시절 영상 속 김지민을 향해 "옛날에도 보여지길 좋아했네. 무대를 좋아했나보다"라며 이미 어린 시절부터 '무대 체질'이었다고 칭찬했다.

이어 영상에는 김지민 어머니의 젊은 시절 모습도 공개됐다. 지민은 "엄마 미모에 비해 내 얼굴이 너무 이상하다. 아빠가 완전 땡잡았네"라며 웃었고, "근데 우리 아빠도 되게 잘생겼다"라며 훈훈한 가족애를 드러냈다.

김지민은 어머니의 미모를 보며 "영화배우 같다"라며 감탄을 멈추지 않았다.

한편 김지민과 김준호는 3년간의 공개 열애 끝에 지난 7월 결혼했다. 결혼 이후에도 두 사람은 유튜브 채널 '준호 지민'을 통해 유쾌한 부부 케미와 일상 속 웃음 가득한 콘텐츠로 팬들과 소통하고 있다.
