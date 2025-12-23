유이, '원조 꿀벅지' 위에 새겨진 타투…의미심장한 '추억'
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 유이가 근황이 담긴 사진을 공개하며 여전한 건강미와 자유로운 분위기로 시선을 사로잡았다.
23일 유이는 자신의 SNS에 "추억"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 유이는 푸른 자연이 어우러진 야외 공간에서 아이스크림을 먹으며 여유로운 시간을 보내는 모습이다. 블랙 컬러의 수영복 차림으로 선글라스를 착용한 유이는 꾸밈없는 포즈 속에서도 탄탄한 복근과 군살 없는 몸매를 드러내며 감탄을 자아냈다.
특히 '원조 꿀벅지'라는 수식어로 오랜 시간 사랑받아온 유이의 건강미는 여전히 현재진행형이다. 자연스럽게 드러난 허벅지 라인과 함께 새겨진 타투 역시 눈길을 끌며, 과거와 현재를 잇는 '추억'이라는 글귀와 맞물려 의미를 더했다.
또 다른 사진에서는 운동복 차림으로 체육관에서 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다. 양팔을 활짝 벌린 채 에너지를 발산하는 유이의 모습에서는 꾸준한 자기관리와 긍정적인 에너지가 그대로 전해진다. 운동 기구들 사이에서도 자연스러운 미소를 잃지 않는 모습은 그의 라이프스타일을 그대로 보여준다.
사진을 본 팬들은 "역시 유이는 유이다", "꿀벅지는 여전히 레전드", "자유롭고 건강한 분위기가 너무 좋다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 호응을 보냈다.
한편 유이는 가수 활동은 물론 드라마와 예능을 오가며 꾸준히 활동을 이어가고 있다.
narusi@sportschosun.com
