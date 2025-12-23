유이, '원조 꿀벅지' 위에 새겨진 타투…의미심장한 '추억'

기사입력 2025-12-23 17:43


유이, '원조 꿀벅지' 위에 새겨진 타투…의미심장한 '추억'

유이, '원조 꿀벅지' 위에 새겨진 타투…의미심장한 '추억'

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 유이가 근황이 담긴 사진을 공개하며 여전한 건강미와 자유로운 분위기로 시선을 사로잡았다.

23일 유이는 자신의 SNS에 "추억"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 유이는 푸른 자연이 어우러진 야외 공간에서 아이스크림을 먹으며 여유로운 시간을 보내는 모습이다. 블랙 컬러의 수영복 차림으로 선글라스를 착용한 유이는 꾸밈없는 포즈 속에서도 탄탄한 복근과 군살 없는 몸매를 드러내며 감탄을 자아냈다.

특히 '원조 꿀벅지'라는 수식어로 오랜 시간 사랑받아온 유이의 건강미는 여전히 현재진행형이다. 자연스럽게 드러난 허벅지 라인과 함께 새겨진 타투 역시 눈길을 끌며, 과거와 현재를 잇는 '추억'이라는 글귀와 맞물려 의미를 더했다.

또 다른 사진에서는 운동복 차림으로 체육관에서 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다. 양팔을 활짝 벌린 채 에너지를 발산하는 유이의 모습에서는 꾸준한 자기관리와 긍정적인 에너지가 그대로 전해진다. 운동 기구들 사이에서도 자연스러운 미소를 잃지 않는 모습은 그의 라이프스타일을 그대로 보여준다.

사진을 본 팬들은 "역시 유이는 유이다", "꿀벅지는 여전히 레전드", "자유롭고 건강한 분위기가 너무 좋다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 호응을 보냈다.

한편 유이는 가수 활동은 물론 드라마와 예능을 오가며 꾸준히 활동을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

2.

[SC이슈] "김우빈 '낫게 해달라' 공양미 머리에 이고 기도한 신민아"…법륜스님도 감동, 세기의 결혼

3.

4.

'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 상고장 제출…결국 대법원行[SC이슈]

5.

'국민 전남친' 박정민, 美할리우드 진출 기회에 '연기 안식년' 철회 "해외는 연기 중단NO"

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

2.

[SC이슈] "김우빈 '낫게 해달라' 공양미 머리에 이고 기도한 신민아"…법륜스님도 감동, 세기의 결혼

3.

4.

'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 상고장 제출…결국 대법원行[SC이슈]

5.

'국민 전남친' 박정민, 美할리우드 진출 기회에 '연기 안식년' 철회 "해외는 연기 중단NO"

스포츠 많이본뉴스
1.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

2.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

3.

'이강인과 닮았다' 프로페셔널! 감독과 불화설 종식→출전 시간 제한적인데도 "훈련마다 최선 다해"

4.

또 다른 계륵일까! 2360억원이 쓰러졌다. 리버풀의 악몽. 최고 이적료 이삭 발목부상 최소 2개월 아웃

5.

'충격 조롱' SNS로 맨유 저격! 우승컵 들자마자 "맨유 나온 게 신의 한 수"…대체자는 오자마자 고꾸라져

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.