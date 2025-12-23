사우디에선 2년 4경기→친정팀에선 무릎 부상 안고 해트트릭, '먹튀전설'서 '헌신 아이콘' 변신 네이마르 수술

기사입력 2025-12-23 17:23


사우디에선 2년 4경기→친정팀에선 무릎 부상 안고 해트트릭, '먹튀전설'…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 사우디아라비아에서의 모습과는 정반대였다.

혼신의 힘으로 소속팀 산투스의 잔류를 이끈 네이마르(33)가 수술을 성공적으로 마쳤다. 산투스는 23일(한국시각) '네이마르가 왼쪽 무릎 관절경 수술을 성공적으로 마쳤다'고 전했다. 네이마르는 수술 후 곧바로 퇴원했으며, 구단을 통해 "재활에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

네이마르는 지난달 25일 인테르나시오나우전을 마친 뒤 부상했다. 진단 결과 왼쪽 무릎 반월판이 손상된 것으로 드러났고, 그대로 시즌을 마무리할 것처럼 보였다. 그러나 네이마르는 나흘 뒤 펼쳐진 헤시페와의 세리A 경기에 출전해 득점한 데 이어, 주벤투드전에서는 해트트릭까지 작성했다. 크루제이루와의 최종전에선 풀타임을 소화하면서 팀 승리에 공헌했다. 이 3연승으로 한때 강등 위기에 몰렸던 산투스는 승점 47로 12위를 기록, 강등권과 불과 승점 4 차이로 잔류에 성공했다.


사우디에선 2년 4경기→친정팀에선 무릎 부상 안고 해트트릭, '먹튀전설'…
AFP연합뉴스
네이마르는 올 초 알 힐랄(사우디)과 계약을 해지하고 산투스 유니폼을 입었다. 2023년 알 힐랄 이적 후 부상 등을 이유로 2년 간 단 4경기에 출전했던 그가 훨씬 수준이 높은 브라질에서 옛 기량을 되찾을지에 대한 의문부호가 뒤따랐다. 산투스도 최초 6개월 단기 계약을 제시했다. 하지만 네이마르는 올 시즌 27경기에 출전해 11골을 기록하며 건재함을 과시했다. 사우디 시절과 마찬가지로 부상 문제에서 자유롭지 못했으나, 꾸준히 회복하면서 활약을 이어갔다. 이를 바탕으로 산투스와 올 연말까지 계약 연장에 합의했다.

산투스와 네이마르의 재계약 여부는 아직 확정되지 않았다. 비록 올 시즌 팀의 구심점 역할을 하며 활약했으나 잦은 부상 문제에서 자유롭지 못했다.

네이마르가 브라질로 돌아온 뒤 활약을 이어가면서 자연스럽게 대표팀 재승선 문제도 거론되고 있다. 카를로 안첼로티 브라질 대표팀 감독은 네이마르가 현재 활약을 이어간다면 대표팀 소집이 가능하다는 입장을 고수하고 있다.


사우디에선 2년 4경기→친정팀에선 무릎 부상 안고 해트트릭, '먹튀전설'…
AFP연합뉴스

박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

2.

[SC이슈] "김우빈 '낫게 해달라' 공양미 머리에 이고 기도한 신민아"…법륜스님도 감동, 세기의 결혼

3.

4.

'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 상고장 제출…결국 대법원行[SC이슈]

5.

'국민 전남친' 박정민, 美할리우드 진출 기회에 '연기 안식년' 철회 "해외는 연기 중단NO"

스포츠 많이본뉴스
1.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

2.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

3.

'커쇼 대참사 원흉' 1068억 최악의 먹튀, 왜 다저스는 반등 믿나 "굶주려 있다"

4.

'이강인과 닮았다' 프로페셔널! 감독과 불화설 종식→출전 시간 제한적인데도 "훈련마다 최선 다해"

5.

'충격 조롱' SNS로 맨유 저격! 우승컵 들자마자 "맨유 나온 게 신의 한 수"…대체자는 오자마자 고꾸라져

스포츠 많이본뉴스
1.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

2.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

3.

'커쇼 대참사 원흉' 1068억 최악의 먹튀, 왜 다저스는 반등 믿나 "굶주려 있다"

4.

'이강인과 닮았다' 프로페셔널! 감독과 불화설 종식→출전 시간 제한적인데도 "훈련마다 최선 다해"

5.

'충격 조롱' SNS로 맨유 저격! 우승컵 들자마자 "맨유 나온 게 신의 한 수"…대체자는 오자마자 고꾸라져

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.