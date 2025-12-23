전현무, 직접 의혹 잠재웠다...9년전 의료기록 들고 '적법한 진료' 해…

전현무, 직접 의혹 잠재웠다...9년전 의료기록 들고 '적법한 진료' 해명
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 전현무가 '차량 내 링거' 의혹에 대해 정면 돌파에 나섰다. 9년 전 진료기록부를 직접 발급 받아 공개한 것. 이에 전현무를 향해 쏟아졌던 의혹의 눈빛들이 수그러들었다.
23일 전현무의 소속사 SM C&C는 "본 사안은 약 9년 전의 의료 행위에 관한 내용으로, 당사자가 직접 병원을 방문해 기록을 발급받는 절차가 필요했다"면서 2016년 진료기록부와 해당병원 수입금 통계 사본, 의료물 폐기 방법 등을 공개했다.
먼저 진료기록부에 따르면 전현무는 2016년 1월 14일, 1월 20일, 1월 26일에 병원에서 정식으로 진료를 받았다. 소속사는 "위 진료일에 따른 의료기관의 공식 수입 금액 및 진료비 수납 내역을 통해 해당 치료가 정식 진료에 따른 비용 처리였다는 점이 확인된다"고 강조했다.
또한 의료물 폐기에 대해서는 "2016년 1월 20일 수액 처치 후, 사전에 의료진에게 안내받은 대로 1월 26일 병원 재방문시 보관하고 있던 의료폐기물을 반납했다"고 설명했다.
그러면서 소속사는 "해당 진료는 인후염·후두염·위식도역류 등의 진단에 따른 항생제, 소염제, 위장약 중심의 치료였으며, 수액은 치료를 보조하기 위한 의료 행위의 일환이었다"면서 "자료들을 통해 당시 전현무의 의료 처치는 의료진의 판단 하에 의료기관에서 이루어진 적법한 진료 행위의 연장선이었음을 말씀드린다"고 강조했다.
한편 전현무는 지난 2016년 MBC '나 혼자 산다'에서 차량을 타고 이동 중 링거를 맞는 모습이 최근 온라인 등을 통해 재확산 되면서 논란이 됐다.
이는 방송인 박나래의 이른 '주사 이모' 불법 시술 논란과 맞물려 전현무도 불법 시술을 받은 것이 아니냐는 의혹으로 이어졌다.
그러자 즉각 전현무의 소속사 측은 지난 19일 "전현무는 당시 목 상태가 좋지 않아, 병원에서 담당 의사의 진료와 처방을 받아 치료를 받았다. 촬영 일정까지 시간이 충분하지 않아 의사의 판단 하에 부득이하게 이동하며 처치를 마무리하는 과정의 일부가 방송에 노출된 것"이라고 해명한 바 있다.
