'충격 조롱' SNS로 맨유 저격! 우승컵 들자마자 "맨유 나온 게 신의 한 수"…대체자는 오자마자 고꾸라져

기사입력 2025-12-23 16:04


'충격 조롱' SNS로 맨유 저격! 우승컵 들자마자 "맨유 나온 게 신의…
사진=파브리지오 로마노 SNS

'충격 조롱' SNS로 맨유 저격! 우승컵 들자마자 "맨유 나온 게 신의…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드에서 문제아 취급을 받던 라스무스 호일룬이 우승컵을 들었다. 우승 직후 그는 전 소속팀 맨유를 저격하는 메시지를 던지면서 화제가 됐다.

영국 더스탠더드는 23일(한국시각) "라스무스 호일룬이 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS) 게시물을 통해 맨유를 향한 의미심장한 메시지를 던졌다"라고 보도했다.


'충격 조롱' SNS로 맨유 저격! 우승컵 들자마자 "맨유 나온 게 신의…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
현재 이탈리아 세리에 A 나폴리에서 활약 중인 호일룬은 지난여름 맨유를 떠나 안토니오 콘테 감독이 이끄는 나폴리에 합류했다. 이적은 임대 형태로 이뤄졌으며, 내년에 완전 이적으로 전환될 가능성도 있다.

나폴리는 이날 사우디아라비아 리야드의 알 아왈 파크에서 열린 2025~2026시즌 이탈리아 슈퍼컵 결승전에서 볼로냐를 2대0으로 꺾고 우승을 차지했다. 이날 두 골은 모두 다비드 네레스의 발끝에서 나왔다.


'충격 조롱' SNS로 맨유 저격! 우승컵 들자마자 "맨유 나온 게 신의…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이날 경기 나폴리 선발 명단에는 두 명의 전 맨체스터 유나이티드 선수가 이름을 올렸다. 호일룬과 스콧 맥토미니다. 맥토미니 역시 2024년 여름 이탈리아 무대에 합류한 이후 큰 성공을 거두고 있다. 두 선수는 모두 90분 풀타임을 소화했고, 경기 후 호일룬은 SNS를 통해 친정팀을 겨냥한 듯한 게시물을 올렸다.

호일룬은 이탈리아 슈퍼컵 트로피를 들고 있는 자신의 사진과 함께 '좋은 선택이란 이런 것'이라는 문구를 올렸다. 맨유를 떠나 나폴리로 임대를 온 자신의 선택에 만족감을 드러내는 말로 보인다. 맨유에 있었다면 우승하지 못했을 것이라는 부정적 의미도 내포한다고 볼 수 있다.


'충격 조롱' SNS로 맨유 저격! 우승컵 들자마자 "맨유 나온 게 신의…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
호일룬은 이번 시즌 나폴리에서 모든 대회를 통틀어 19경기에 출전해 7골 3도움을 기록하고 있다. 지난 시즌 맨유에서 52경기 10골 4도움을 올렸을 때와 비교되는 페이스다.

맨유 시절 호일룬은 골결정력 문제로 꾸준히 비판 받아왔다. 고전한 끝에 여름 이적시장에서 임대 선수로 팀을 떠났다. 아모림 감독은 호일룬을 대신해 RB 라이프치히에서 벤야민 셰슈코를 영입했다. 그러나 셰슈코 역시 토트넘에서 호일룬과 비슷한 모습을 보이고 있다. 호일룬과 유사하게 득점이 정체돼 있고 전 소속팀에서의 날카로운 모습도 찾아볼 수 없다. 셰슈코는 맨유에서 14경기에 출전해 단 2골만을 기록 중이다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

2.

전현무, 진료기록부 공개 초강수 "9년 전 차안 링거, 적법한 진료 행위 연장선" [전문]

3.

[SC이슈] "김우빈 '낫게 해달라' 공양미 머리에 이고 기도한 신민아"…법륜스님도 감동, 세기의 결혼

4.

'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 상고장 제출…결국 대법원行[SC이슈]

5.

'국민 전남친' 박정민, 美할리우드 진출 기회에 '연기 안식년' 철회 "해외는 연기 중단NO"

스포츠 많이본뉴스
1.

ML 계약하자마자 2만달러 질렀다…초대박 아니면 어때? 日 타자 통 큰 행보

2.

일본은 억울해 미칠 지경..."정말 죄송합니다" 모리야스 또 대국민 사과 예고인가! 日 32강 후보 대폭발, 일본 팬들 "공포스럽다" 경악

3.

YANG 英 무대 입성 초대박! 강등 탈출 선봉장…"경쟁자 없어 출전 기회 보장"→영입 노리는 팀 또 있다

4.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

5.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

ML 계약하자마자 2만달러 질렀다…초대박 아니면 어때? 日 타자 통 큰 행보

2.

일본은 억울해 미칠 지경..."정말 죄송합니다" 모리야스 또 대국민 사과 예고인가! 日 32강 후보 대폭발, 일본 팬들 "공포스럽다" 경악

3.

YANG 英 무대 입성 초대박! 강등 탈출 선봉장…"경쟁자 없어 출전 기회 보장"→영입 노리는 팀 또 있다

4.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

5.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.