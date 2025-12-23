KBL, 농업회사법인 ㈜디자인농부와 업무 협약 체결

한국농구연맹(KBL)이 23일 서울 강남구 논현동 KBL센터에서 농업회사법인 ㈜디자인농부와 KBL 심판들의 체력 관리 및 경기력 유지, 회복력 향상을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이날 협약식에는 유재학 KBL 경기본부장과 김요섬 ㈜디자인농부 대표를 비롯한 양측 관계자들이 참석해, KBL 경기 운영의 질적 향상과 심판 복지 증진을 위한 상생 협력에 뜻을 모았다.
이번 협약은 2026~2027시즌까지 총 2년간 진행되며, ㈜디자인농부는 KBL 심판들에게 고품질 프로틴 선식과 곡류 제품을 제공한다. 해당 제품은 경기 운영 과정에서 발생하는 체력 소모를 효과적으로 보완하고, 잦은 이동과 연속 경기 속에서도 심판들이 안정적인 컨디션을 유지할 수 있도록 도울 예정이다. 또한 협약 기간 동안 KBL 심판 유니폼에는 ㈜디자인농부의 로고가 부착된다.
김요섬 ㈜디자인농부 대표는 "고품질 프로틴 선식과 곡류 제품이 KBL 심판들의 체력 보충과 컨디션 유지에 실질적인 도움이 되길 바란다. 이번 협약을 계기로 스포츠 전문 영양식 분야에서의 경쟁력을 더욱 강화하고, 향후 개인의 활동량과 목적에 맞춘 맞춤형 케어푸드 제품 개발을 통해 회사 성장의 발판으로 삼아 나가겠다"고 밝혔다.
한편 ㈜디자인농부는 2011년 설립된 농업회사법인으로 국내산 농산물을 활용한 고품질 단백질 선식과 곡류 제품을 주력으로 생산하며 선식, 차류, 간식류, 선물세트 등 다양한 제품을 국내외 시장에 선보이고 있다.